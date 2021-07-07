أنشيلوتي يغري ريتشارليسون بـ «قميص ملكي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لريال مدريد الإسباني، اتصالاً هاتفياً بالمهاجم الدولي البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزي، والموجود حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا، لاستطلاع رأيه وجس نبضه، لمعرفة مدى استعداده للانضمام إلى النادي الملكي هذا الصيف، وكان أنشيلوتي مدرباً للنجم البرازيلي، عندما كان يقود الفريق الإنجليزي.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن أنشيلوتي يرى أن تشارليسون يصلح للانضمام إلى القائمة المصغرة التي أعدها لدعم «الملكي» خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، لولا ذلك ما فكر في محاولة إغرائه باللعب في «السانتياجو برنابيو».

وقال الموقع: إن أنشيلوتي ببحثه عن مهاجم للفريق، إنما ينوي وضع اختياراته الخاصة موضع التنفيذ، والتمسك بها.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد يضم حالياً 7 لاعبين ذوي نزعة هجومية، هم: البلجيكي إيدن هازارد والبرازيليان فينسيوس جونيور وردوريجو، واللاعبون الإسبان ماركو إسينسو ولوكاس فاسكيزوإبراهيم دياز، والفرنسي كريم بنزيمة، والدومينيكاني ماريانو دياز، وهو من وجهة نظره عدد غير كافٍ بالنسبة لفريق بحجم وثقل ريال مدريد.

ويلعب تشارليسون لإيفرتون منذ عام 2018، وسجل وقتها 15هدفاً، بينما سجل في الموسم المنتهي 13 هدفاً، ولعب 119 مباراة منذ مجيئه إلى الآن، وسجل خلال هذه المدة بالكامل 42 هدفاً.

ويتطلع أنشيلوتي إلى جذب ريتشارليسون إلى «السانتياجو برنابيو»، بعد أن دربه في إيفرتون وتعرف جيداً على إمكانياته، ولكن المباحثات ما زالت في بدايتها، وربما تسفر المكالمة الهاتفية التي أجراها معه أخيراً عن تقدم ريال مدريد بعرض لناديه الإنجليزي، في حال استجابة اللاعب لطلب أنيشلوتي.