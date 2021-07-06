حكيمي إلى سان جيرمان

باريس (أ ف ب)

انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى العام 2026، وفق ما أعلن النادي الباريسي، في صفقة قدرتها الصحافة بنحو 60 مليون يورو.

وكان اللاعب متعدد المراكز البالغ 22 عاماً، والمطلوب من أندية عدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قد توج بطلاً للدوري الإيطالي مع إنتر في مايو الماضي.

ويعدّ انضمام المغربي إلى سان جرمان صفقة جيدة للباريسيين في انتظار توقيع المدافع الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وبرز حكيمي في أعلى مستوياته خلال المواسم الأخيرة مع بروسيا دورتموند الألماني ثم مع إنتر، متألقاً كمدافع وظهير ولاعب وسط متقدم.

وقال سان جيرمان في بيان إن الظهير الأيمن المغربي والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، وقع عقداً لمدة خمس سنوات وسيرتبط مع النادي بعقد حتى 30 يونيو 2026.

وسيعزز حكيمي «31 مباراة دولية، هدفان» الذي انتقل إلى إنتر الصيف الماضي «40 مليون يورو»، دفاع الفريق الباريسي، حيث فشل الإيطالي أليساندرو فلورنتسي في فرض نفسه. وكان حكيمي بدأ مسيرته في فريق الشباب مع ريال مدريد الإسباني حين كان في السادسة عشرة من عمره.

وبحسب الصحافة الإيطالي، فإن إنتر يمكن أن يحصل على حوالى 60 إلى 70 مليون يورو «بينها المكافآت» في عملية بيع حكيمي، التي تمت بناء على رغبة مالك النادي مجموعة "سونينج" الصينية التي تسعى إلى تعويض خسارات النادي المالية جراء تفشي جائحة كورونا.