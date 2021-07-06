مونتريال تسحب عرض استضافة مونديال 2026

مونتريال (رويترز)

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن مونتريال سحبت عرضها لاستضافة مباريات في كأس العالم 2026.

ولم يتم الكشف عن سبب الانسحاب، لكن الاتحاد الكندي قال إن القرار يرجع لنقص الدعم المالي من حكومة إقليم كيبيك.

وأضاف الاتحاد في بيان: أبلغ الاتحاد الكندي الاتحاد الدولي (الفيفا) بقرار مدينة مونتريال سحب عرضها لاستضافة مباريات في كأس العالم 2026، وقال قدم الفيفا الشكر إلى مونتريال لمشاركتها في العملية من البداية، ولكل الأطراف المعنية في المدينة على الدعم والمساندة".

وقال الاتحاد الكندي إنه سيجري زيارات للملاعب في المدن المقترحة من سبتمبر إلى نوفمبر 2021، بهدف الانتهاء من عملية اختيار الملاعب بحلول مطلع 2022.

وتتشارك كندا والمكسيك والولايات المتحدة تنظيم كأس العالم 2026.