ميدفيديف يبحث عن السبب

لندن (رويترز)

بدا الروسي دانييل ميدفيديف في طريقه للفوز على البولندي هوبرت هوركاتش أمس الاثنين، وبلوغ دور الثمانية لأول مرة في ويمبلدون للتنس، قبل أن تسقط الأمطار ليتوقف اللعب.

لكن هوركاش هو الذي أطاح بالمصنف الثاني ميدفيديف، بعد أن عاد الاثنان اليوم الثلاثاء لاستكمال مباراتهما التي عطلتها الأمطار، وبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة في مسيرته، حيث يواجه روجر فيدرر الفائز باللقب ثماني مرات.

ولم يختلق ميدفيديف البالغ عمره 25 عاماً، والذي بلغ نهائي أستراليا المفتوحة هذا العام، أي أعذار لتراجع مستواه اليوم.

وقال: ودعت البطولة على كل حال ولا أعرف السبب، إنها واحدة من المرات القليلة التي لا أجد سبباً أو تفسيراً لعدم تقديمي مباراة جيدة.

وأضاف اللاعب الروسي: بالنسبة له كانت المهمة ممارسة الضغط وتسديد الإرسال جيداً، كان هذا الأمر سهلاً بالنسبة له، فعلها بأقل مجهود اليوم.

وكان ميدفيديف المصنف الثاني عالمياً يتقدم على هوركاتش بمجموعتين لواحدة أمس الاثنين، والإرسال في حوزته بالمجموعة الرابعة، عندما توقف اللعب بسبب الأمطار، بعد أن أمضى اللاعبان ساعتين و25 دقيقة على الملعب رقم اثنين.

لكن هوركاتش «24 عاماً» المصنف 14 بالبطولة بدا لاعباً مختلفاً، عندما استؤنفت المباراة تحت السقف المغلق بالملعب الرئيسي، وفاز 2-6 و7-6 و3-6 و6-3 و6-3.

وكسر اللاعب البولندي إرسال ميدفيديف عقب استئناف اللعب مباشرة، بعدما ارتكب اللاعب الروسي خطأً مزدوجاً في نقطة كسر الإرسال، ثم حافظ هوركاتش على إرساله ليعادل النتيجة بمجموعتين لكل لاعب. وحصل ميدفيديف على راحة في نهاية المجموعة الرابعة رغم أنه لعب شوطين فقط، لكن الأمور لم تتغير عندما عاد إلى الملعب.

وكسر هوركاتش إرسال اللاعب الروسي مرتين في المجموعة الحاسمة، وحسم المواجهة في أول نقطة للفوز بالمباراة، عندما سدد ميدفيديف في الشبكة بضربة أمامية.

وقال ميدفيديف ومشاعر الحسرة على وجهه: حين تكون في المركز الثاني عالمياً فان الخروج من الدور الرابع نتيجة سيئة، إنها كذلك بالفعل، أعني أنه لا يوجد شيء معين أحتاج للعمل على تحسينه، حين لا يوجد أي سبب للخسارة تشعر بخيبة أمل كبيرة، بعد ساعتين من الآن سأنسى كل شيء حدث في ويمبلدون، لأني بذلت أفضل ما عندي، اليوم كان أفضل ما قدمته أقل من المطلوب لكني لم أدخر جهداً، أتطلع لنسخة العام القادم من ويمبلدون.

وسينتقل اللاعب الروسي الآن للتركيز على مشواره في أولمبياد طوكيو التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر. وقال ميدفيديف: ستكون أول مشاركة لي وأنا سعيد بذلك، سأسعى لتقديم أفضل ما لدي للحصول على ميدالية لبلادي وأتمنى أن تكون ذهبية.