كافنديش يقترب من معادلة رقم ميركس «القياسي»

فالنسيا (رويترز)

أصبح مارك كافنديش قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم الأسطورة البلجيكي إيدي ميركس القياسي، على مر العصور في الفوز بمراحل بسباق فرنسا للدراجات بعد فوز المتسابق البريطاني بثالث مرحلة له في نسخة العام الجاري اليوم الثلاثاء.

وفاز كافنديش بالمرحلة العاشرة التي امتدت لمسافة 190.7 كيلومتر من ألبيرفيل ليحقق فوزه 33 بمراحل في سباق فرنسا خلال مسيرته متأخراً بمرحلة واحدة عن ميركس.

واستفاد كافنديش من مساعدة زملائه في فريق ديكونينك-كويك ستيب ليتفوق على الثنائي البلجيكي فاوت فان آرت وياسبر فيليبسن.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد أن انهى المرحلة ضمن مجموعة المقدمة.