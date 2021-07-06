سابالينكا تنهي مغامرة جابر في ويمبلدون

لندن (د ب أ)

واصلت التشيكية كارولينا بليسكوفا أفضل انطلاقة على مدار مسيرتها في بطولة ويمبلدون للتنس، من خلال الإطاحة بالسويسرية فيكتوريا جولوبيتش، والتأهل إلى المربع الذهبي لثالث بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وتلتقي بليسكوفا في المربع الذهبي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة، والتي أنهت مغامرة النجمة التونسية أنس جابر.

وفازت سابالينكا بنتيجة 6 4/ و6 /3 على جابر التي كانت تطمح في بلوغ المربع الذهبي لويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها.

وقالت سابالينكا بعد المباراة: سعيدة للغاية، دائماً من الصعب مواجهة أنس جابر، شخصية مذهلة ولاعبة رائعة، سعيدة حقاً بتمكني من الفوز هنا اليوم، شكراً لكم على مؤازرتي، الأجواء كانت مذهلة اليوم.

وأضافت: أحياناً تكون التسديدات خادعة على الملاعب العشبية، من الصعب القيام بأي شيء بالكرة لكني سعيدة باستمرار وجودي هنا، وبتمكني من إيجاد طريق للفوز.

وأشارت: لا يهم ما حدث في الماضي أمام بليسكوفا لا يمكن لأحد أن يعرف ما سيحدث ستكون مباراة صعبة، لكني أتطلع لها حقاً. ولم يسبق لبليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقاً تجاوز الدور الرابع في ويمبلدون لكنها لم تخسر أي مجموعة حتى الآن خلال مشوارها في البطولة.

وتغلبت بليسكوفا على جولوبيتش 6 2/ و6 /2 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية. وشاركت جولوبيتش المصنفة 66 على العالم في دور الثمانية لإحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرتها.

وخاضت اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 28 عاماً، مسيرة رائعة في ويمبلدون وأطاحت خلال مشوارها بالأميركيتين دانيال كولينز وماديسون كيز.

وعادة ما كانت تتواجد بليسكوفا في قوائم المرشحات لألقاب بطولات الجراند سلام منذ بلوغها نهائي بطولة أميركا المفتوحة عام 2016، لكنها لم تنجح أبداً في الفوز بأي لقب في البطولات الكبرى، وتشارك حالياً في ويمبلدون بعد موسم مخيب للآمال.

ولم تنجح اللاعبة التشيكية في تجاوز الدور الرابع ببطولات الجراند سلام منذ بلوغها المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.