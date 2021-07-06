إمبولو يغيب عن مونشنجلادباخ

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الثلاثاء، أنه سيفقد جهود مهاجمه السويسري بريل إمبولو لأجل غير مسمى، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مشاركته في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

جلادباخ الذي بدأ يوم السبت الماضي استعداداته للموسم الجديد، لم يكشف عن مدة غياب إمبولو.

وتعرض إمبولو «24 عاماً» للإصابة في الفخذ الأيسر، خلال المباراة التي خسرها المنتخب السويسري أمام نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، يوم الجمعة الماضي في دور الثمانية ليورو 2020.

ويستهل جلادباخ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني «بوندسليجا» باستضافة بايرن ميونيخ البطل يوم 13 أغسطس المقبل، بعد أسبوع واحد من المشاركة في الدور الأول لكأس ألمانيا.