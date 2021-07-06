مدفيديف.. «الوداع في الظلام»!



لندن (أ ف ب)

خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً من الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بخسارته أمام البولندي هيربرت هوركاش الثامن عشر 6-2 و6-7 و6-3 و3-6 و3-6، واستكمل مدفيديف وهوركاش مباراتهما اليوم، بعدما توقفت الاثنين بسبب المطر ثم الظلام والنتيجة 6-2 و6-7 و6-3 و3-4.

ويلتقي هوركاش في الدور المقبل مع السويسري روجيه فيدرر الثامن عالمياً، والساعي إلى اللقب التاسع في البطولة الإنجليزية.

وبات هوركاش «24 عاماً» رابع بولندي يبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون بعد فويتيك فيباك «1980» وييري يانوفيتش ولوكاش كوبوت «2013».

وقال هوركاش «كانت استعداداتي من أجل تقديم أداء أفضل خصوصاً في الأمور التي لم تنجح أمس، وأعتقد أنني قمت بعمل جيد».

وفي مباراته المقبلة ضد فيدرر الذي أكد أنه يعجب به وهو الذي جعله يختار ممارسة التنس، أوضح هوركاش الذي حقق أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، أنه يأمل «في الحصول على القليل من الدعم من الجمهور».

بالنسبة لمدفيديف البالغ من العمر 25 عاماً والمتوج الأسبوع قبل الماضي بلقب دورة مايوركا الإسبانية على الملاعب العشبية، فتوقف مشواره الرائع في ويمبلدون عند ثمن النهائي. ففي مشاركته الرابعة في البطولة الإنجليزية، نجح للمرة الأولى في تخطي الدور الثالث.

وتبقى أفضل نتيجة للروسي في الجراند سلام المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينج ميدوز عام 2019 وبطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن هذا العام.