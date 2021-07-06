«الأسود الثلاثة».. كامل العدد!

لندن (د ب أ)

تدرب المنتخب الإنجليزي بكامل القائمة المتواجدة، وذلك قبل مواجهة غداً الأربعاء أمام نظيره الدنماركي في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن الفريق لم يستقبل أي أهداف حتى الآن في البطولة، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة التي تم تأجيلها، ليكون أمام فرصة تحقيق أول لقب لبطولة كبيرة منذ الفوز بكأس العالم عام 1966.

وتدرب فريق المدرب جاريث ساوثجيت بقائمته المكونة من 26 لاعباً في مركز تدريبات الفريق «سان جورج بارك»، اليوم الثلاثاء، وذلك قبل المباراة التي تقام في ملعب «ويمبلي».

وتواجد بوكايو ساكا مع الفريق مرة أخرى، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن مواجهة أوكرانيا في دور الثمانية كإجراء احترازي.

وكان المنتخب الإنجليزي قد تغلب على نظيره الأوكراني 4/ صفر في دور الثمانية، وذلك بعدما فاز على ألمانيا 2/ صفر في دور الستة عشر.