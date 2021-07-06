«وظيفة» أصابت ناجلسمان بـ«الجنون»!



ميونيخ (د ب أ)

قال جوليان ناجلسمان إنه مازال يشعر بالذهول بوظيفته الجديدة كمدير فني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، وذلك قبل قيادة أول مران للفريق غداً «الأربعاء».

وقال في مقطع فيديو نشره النادي اليوم «الثلاثاء»: «بالطبع يجب أن أضرب نفسي أحياناً لكي أصدق. هذا بالفعل جنون ومسار غير بدهي لمسيرتي».

وأضاف ناجلسمان، الذي ولد في لاندسبرج آم لش، التي تبعد 65 كيلو متراً عن ميونيخ: «عدت الآن بشكل أو بآخر للمنزل».

وأضاف: «أن أكون قادراً على العمل في أحد أكبر الأندية الأوروبية بالطبع هو مزيج استثنائي يجعلني سعيد للغاية، وفي بعض الأحيان يجعلني أضرب نفسي لمعرفة ما إذا كان هذا حقيقياً، ولكن في هذه اللحظة فإن شعوري أنه حقيقي للغاية».

وتعاقد بايرن ميونيخ مع ناجلسمان من لايبزج بعقد مدته خمسة أعوام حتى يونيو 2026، وأضاف: «الهدف الرئيسي هو مواصلة المسار الناجح».

وفي الموسم الماضي، توج بايرن ميونيخ بلقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني «البوندسليجا».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بقلب الأمور، وجعل كل شيء جديداً، الأمر يتعلق بإيقاظ الجودة الموجودة بالفريق في كل مباراة بشكل مثالي».