نجل بورج يستعيد تألق والده في البطولة «الاستثنائية»

لندن (أ ف ب)

استهل السويدي ليو بورج بنجاح مشواره في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، عندما تغلب على الصربي ماركو توبو 6-3 و6-7 (2-7) و6-صفر في الدور الأول من منافسات الشباب وبلغ الدور الثاني، وذلك بعد مرور 45 عاماً على فوز والده بيورن بأول ألقابه الخمسة في البطولة الإنجليزية.

وضرب ليو «18 عاماً» 6 إرسالات ساحقة و34 ضربة فائزة في فوزه على توبو «17 عاماً» على الملعب التاسع. وفاز بيورن بورج ببطولة ويمبلدون في فئة الشباب عام 1972، قبل أن يتوج بخمسة ألقاب متتالية في فئة الكبار من 1976 إلى 1980.

وحده أب وابنه فقط سبق لهما الفوز ببطولة ويمبلدون للشباب، هو الهندي راماناثان كريشنان في عام 1954، ونجله راميش كريشنان في عام 1979. خاض ليو بورج أيضًا بطولة ويمبلدون للناشئين في عام 2019 لكنه خسر في الدور الأول.

وقال بورج: إنه لأمر مميز أن أكون هنا في ويمبلدون، فقد لعب والدي هنا مرات عديدة وفاز بالعديد من الألقاب. وأضاف: تحدثنا قبل المباراة، كان يقول لي فقط، حظًا سعيدًا، لقد سمح لمدربي بالقيام بالأمور التدريبية، لذلك اكتفى بالقول، إنه أمر مميز دائمًا أن تلعب في ويمبلدون، لذا استمتع بذلك.

توج بيورن بورج، البالغ من العمر الآن 65 عامًا، بـ11 لقباً كبيراً في مسيرته الاحترافية بينها خمسة في ويمبلدون وستة ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة، كما احتل صدارة التصنيف العالمي.

لكن ابنه يصر على أنه لا يحاول الضغط على نفسه بالتفكير في سجل والده، وقال: أنا فقط ألعب بأسلوبي وأشق طريقي بنفسي.

وأضاف: هدفي هو أن أكون لاعب كرة تنس محترفاً، وأن ألعب بمستويات عالية، من الصعب الوصول إلى هناك، لكني أبذل قصارى جهدي.