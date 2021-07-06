كايو «قائد جديد» في «بيت الملك»

علي معالي (الشارقة)

يلعب البرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة دوراً جديداً خلال الموسم الجديد مع «الملك»، وذلك بعد أن يتم الإعلان النهائي عن رحيل زميله إيجور كورونادو إلى اتحاد جدة السعودي، حيث يملك كايو شخصية قوية داخل الملعب، وأكدت ذلك المباريات الأخيرة للفريق في دوري أبطال آسيا، حيث نجح كايو في ظل غياب إيجور للإصابة أن يتقمص دور القائد، إلى جانب كابتن الفريق شاهين عبدالرحمن، وقدم اللاعب مباريات متميزة وتُوج بلقب أحسن لاعب مرتين.

واستطاع كايو أن يصعد بـ «الملك» إلى دور الـ16، ويستعد مع زملائه حالياً للذهاب بعيداً، وتقديم مستوى يليق بالفريق، خلال النسخة الآسيوية، في ظل الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها اللاعب، بعد تمديد التعاقد إلى 3 مواسم بحسب مصادرنا، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وكان اللاعب قد وصل منذ أيام إلى الشارقة، وانخرط في التدريبات تحت قيادة الكابتن عبدالعزيز العنبري، بعد إجراء الفحص الطبي الذي خضع له جميع اللاعبين، وحضور كايو منذ بداية فترة الإعداد للموسم، يؤكد أن هناك اتفاقاً يمضي بخطوات ثابتة لانتقال كايو إلى «الملك» رغم أن اللاعب أشار من قبل إلى أنه يريد أن يثبت كفاءته في بنفيكا، ولكن يبدو أن مدرب الفريق البرتغالي جيسوس لم يضع كايو ضمن حساباته، فكان الخيار المثالي هو البقاء مع الشارقة، خاصة أنه يلقى ترحيباً من بين زملائه، ودوره الجيد مع الفريق في الموسم الماضي، جعل الجهاز الفني يتمنى وجوده لمزيد من الاستقرار.