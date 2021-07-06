18 رياضياً يمثلون الإمارات في «أولمبياد طوكيو»

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة وفد الإمارات، في دورة الألعاب الأولمبية رقم 32، في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تقام من 23 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، ويشارك 6 رياضيين في 4 ألعاب هي الرماية، الجودو، السباحة، وألعاب القوى.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن مشاركة أبناء الإمارات، في أهم محفل رياضي متعدد الألعاب على مستوى العالم، يعد حدثاً ذا أهمية كبيرة، لكونه يحمل طابعاً مميزاً وفريداً من نوعه، ينتظره آلاف الرياضيين كل أربع سنوات.

وأضاف سموه أن ما شهدته الرياضة والحركة الأولمبية على حد سواء، منذ بدء جائحة كورونا، وإصرار الرياضيين من أبناء الوطن على الاستعداد للتواجد في دورة الألعاب الأولمبية، يدل على مدى الوعي بقيمة تمثيل الوطن ورفع رايته أمام العالم بأكمله، حين يقدم أبناؤنا الغالي والنفيس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، والظهور المشرف الذي يليق بمكانة وسمعة الدولة.

ووجه سموه الوفد الرياضي المشارك بالكامل بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة المنظمة للألعاب، بما يعكس روح التضامن والتعاون بين الأسرة الأولمبية، انطلاقاً من إيمان اللجنة الأولمبية الوطنية بتطبيق المبادئ والقيم الأولمبية السامية التي ستسفر عن إنجاح الحدث، ومضيه قدماً في تحقيق أهدافه وغاياته، بإقامة نسخة مميزة من دورة الألعاب الأولمبية.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن التاريخ يذكر دائماً أبناء الوطن المخلصين الذين وضعوا اسم الإمارات نصب أعينهم، وعملوا واجتهدوا وثابروا من أجل تسجيل اللحظات المضيئة في كبريات المحافل والاستحقاقات، والتي تبقى في قائمة أصحاب الإنجازات والميداليات الملونة، خاصة إن كانت تلك النجاحات في محفل بحجم دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وأعرب سموه عن ثقته التامة في الوفد الرياضي المشارك بالحدث، مشيراً إلى الروح العالية المعروفة لأبناء الإمارات، والتي دائماً ما تظهر في مثل تلك المناسبات الرياضية، والدور البارز الذي يضطلع به كل من يمثل الدولة في إبراز حضارتها وثقافتها وتميزها في كافة المجالات بين دول العالم.

حضر المؤتمر محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، مديراً للوفد، وعمر عبدالرحمن آل علي مدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو، والحكم الدولي في الكرة الطائرة حامد الروسي.

وقال أحمد الطيب: وفد الإمارات بأولمبياد طوكيو يضم 18 عضواً، منهم 6 رياضيين هم: سيف بن فطيس الذي يفتتح مشاركتنا في الحدث بمسابقة رماية الاسكيت، والتي تنطلق يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كجم برياضة الجودو في 26 من الشهر الجاري، ويوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني الذي يشارك في منافسات 100 متر حرة في اليوم التالي، فيما يشارك إيفان رومارنكو بطل الجودو في مسابقة فوق 100 كجم في 30 من الشهر الجاري، ويختتم حسن النوبي عداء منتخبنا الوطني مشاركاتنا بسباق 100 متر يوم 31 من يوليو الجاري، كما تشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى.

من جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على ضرورة استثمار الفرصة المتاحة لأبناء الإمارات في المشاركة بأكبر وأهم المحافل الرياضية التي تتجه إليها أنظار العالم لمتابعة المستويات البارزة من الأبطال والبطلات والتعرف على القصص الملهمة والتحديات وراء كل إنجاز، مشيراً إلى أن رياضيي الإمارات لديهم من العزيمة والإصرار، ما يمكنهم من تحقيق أفضل النتائج، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمتابعة، والحرص المستمر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مؤازرة الرياضيين، والتأكيد على دورهم الفاعل ورسالتهم السامية التي يرسخونها لدى كل مشاركة، بأن الإمارات نموذج يحتذى به في إرساء قيم المودة والمحبة والإخاء.

وأشاد معاليه بجهود الرياضيين طوال الفترة الماضية، خلال مراحل الإعداد الداخلية والمعسكرات الخارجية التي تسبق المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، وكذلك فرق العمل باللجنة الأولمبية الوطنية وسفارة الدولة لدى اليابان، لما تقدمه من جهود ملموسة وواضحة لتسهيل مهمة الوفد المشارك بالكامل، مع إطلاع الجميع على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية باليابان والتعليمات الصحية المختلفة، كما أشاد بدور الاتحادات الرياضية في التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتسجيل الرياضيين.

وكشفت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال المؤتمر الصحفي عن الزي الرسمي للوفد الرياضي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، كما خصصت اللجنة رمز الاستجابة السريع «كيو أر»، لتحميل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمشاركة وفدنا، والتي قامت بإعدادها إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة.

ويشارك الحكم الدولي للكرة الطائرة حامد الروسي الحمادي في إدارة مباريات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بناءً على الدعوة المرسلة من الاتحاد الدولي للعبة إلى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وأعلن الروسي أن اتحاد الكرة الطائرة سيعقد مؤتمراً صحفياً له لكشف التفاصيل الخاصة بالمشاركة في أولمبياد طوكيو، مؤكداً أن المشاركة فخر له ولدولة الإمارات ولرياضة الكرة الطائرة.