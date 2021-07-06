مشكلة «عقد ميسي» في يد جريزمان؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

في إطار بحث برشلونة الإسباني عن توفير السيولة اللازمة، للتوصل إلى إبرام عقد جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تفكر إدارته بجدية في عرض النجم الفرنسي أنطوان جريزمان للبيع هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «سبورت» وثيقة الصلة بالنادي الكتالوني أن «البارسا» يخوض سباقاً ضد الساعة، من أجل التعجيل بالتعاقد مع ميسي، وهذا يفرض عليه التخلص من عدد من نجومه الآخرين أصحاب الرواتب العالية، وجريزمان واحد منهم.

وقالت الصحيفة: إن النجم الفرنسي بطل العالم المتوج مع منتخب «الديوك» في مونديال روسيا 2018، ما زال مرتبطاً بعقد طويل الأجل مع برشلونة، حيث ينتهي عقده بعد ثلاث سنوات، وأنه في حالة موافقته على الرحيل، سيحصل على تعويض مالي كبير، كما أنه سيتيح لـ «البارسا» الحصول على مبلغ كبير من بيعه، بحيث يسهل مهمة التعاقد مع ميسي، ويضعه في آمان بمنأى عن مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف، الذي يتطلب التوازن بين الرواتب ومدخلات النادي.

وكان برشلونة باع بالفعل اللاعبين جونيورفيربو «15 مليون يورو»، وتوديبو «5و8 مليون يورو»، وكونراد دي لافوينتي «ما بين 3 و4 ملايين يورو»، وما زال يسعى للتخلص من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ونجم الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، ولكن كل هذا لا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية، أما بيع جريزمان - على حد قول الصحيفة - فسوف يوفر الكثير من المال اللازم لحل المشكلة.