بعد حُكم السجن.. ماجواير يهزم «العام المضطرب»!

لندن (أ ف ب)

شدَّد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي على أنه لم يخش أبداً على مسيرته مع منتخب بلاده بعد عام مضطرب داخل وخارج الملعب، يأمل خلاله التعويض ضد الدنمارك غداً «الأربعاء» وقيادة منتخب «الأسود الثلاثة» إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم

قبل 11 شهراً فقط، وجد قائد مانشستر يونايتد نفسه محتجزاً في سجن يوناني لمدة يومين بعد ضلوعه في شجار بملهى ليلي مع سياح، وتهجمه على عناصر الشرطة خلال عطلته السنوية في جزيرة ميكونوس السياحية.

وحُكم على ماجواير (28 عاماً) بالسجن 21 شهراً مع وقف التنفيذ بعد إدانته بالاعتداء على ممثلين للدولة، والأذى الجسدي، والإهانات اللفظية، ومحاولة الرشوة. لطالما احتج ماجواير على براءته وتقدّم عبر فريقه القانوني باستئناف ضد الحكم، وبموجب القانون اليوناني، يلغي الاستئناف الإدانة الأصلية حتى تكون هناك إعادة محاكمة كاملة.

كان للحادث الذي وقع بعد أيام فقط من نهاية موسم 2019-2020 المتأخر، عواقب على الموسم الجديد. تم استبعاده من قبل مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت للمباراتين ضد آيسلندا والدنمارك ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر، وبدا وكأنه رجل يحمل وزن العالم على كتفيه حتى عندما عاد إلى صفوف ناديه والمنتخب.

تلقى مانشستر يونايتد 12 هدفاً في أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لطّخ عودته إلى صفوف المنتخب في أكتوبر بطرد إثر حصوله على بطاقتين صفراوين بعد 31 دقيقة فقط من بداية المباراة ضد ضيفته الدنمارك التي فازت في ويمبلي بهدف وحيد من ركلة جزاء سجله كريستيان إريكسن في دوري الأمم.

وقال ماجواير: لم أشعر قط بالخوف على مسيرتي الدولية، شعرت دائماً بأن لدي ما أجلبه وأقدمه، وبدون الخوض في الكثير من التفاصيل حول ما حدث في الصيف، كنت أعرف أين أقف في ذلك، كنت أعرف دائماً ما حدث، لقد تجاوزته تماماً، لقد كان وقتاً عصيباً، بالتأكيد، لكنني تجاوزته.