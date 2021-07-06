كين ومورينيو.. «فاصل غزل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام النقاب عن أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال مباريات كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه لم يتواصل بعد مع البرتغالي نونو إسبيريتو المدرب الجديد لـ«السبيرز».

وسجل كين في «اليورو» إلى الآن 3 أهداف، في مباراتي دوري الـ 16 والثمانية، وما زال يطمع في إضافة المزيد من الأهداف، عندما يواجه باستاد ويمبلي بلندن منتخب الدانمارك في نصف نهائي البطولة.

وأشاد كين بمدربه السابق مورينيو الذي أقيل من تدريب توتنهام في أبريل الماضي، وتولى في الشهر التالي مباشرة تدريب إيه إس روما الإيطالي.

وقال كابتن منتخب «الأسود الثلاثة»: إن مورينيو مدرب عبقري، والكل يعرف أن علاقتنا ممتازة، وأننا متفاهمان جداً، وأنا أحترمه كثيراً مدرباً وإنساناً، وأتمنى له النجاح مع «ذئاب روما»، وشيء رائع أن أكون على صلة وثيقة بواحد من أفضل المدربين في العالم، أحترمه دائماً، وأتمنى أن يستمر تواصلنا طوال مسيرتي الكروية، وبالمناسبة نحن نتبادل كثيراً الرسائل على الهاتف الجوال.

وفي سياق متصل، تطرق كين للحديث عن نونو إسبيريتو المدير الفني الجديد لـ «السبيرز»، وقال: كلما جاء مدرب جديد، أفترض ارتفاع مستوى الإثارة حول النادي، وبصراحة أنا لم أجر معه أي اتصال بعد، بسبب انشغالي وتركيزي التام مع منتخب بلادي في «اليورو»، وأتمنى أن أستمر أسبوعاً آخر مع المنتخب «في إشارة إلى رغبته في لعب المباراة النهائية للبطولة».

وقال كين: نونو مدرب ممتاز ونعرفه جيداً في إنجلترا وقام بعمل رائع مع فريق وولفرهامبتون، وجعلهم يلعبون بشكل أفضل كثيراً، وأنا واثق من أننا سنكون على اتصال بعد «اليورو».

ولم يصرح كين علانية، في حديثه لشبكة «توك سبورت»، بأنه يريد مغادرة توتنهام، ولكنه لم يخف رغبته في الفوز بالبطولات.

يذكر أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أبدى اهتماماً كبيراً بالحصول على خدمات هاري كين لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى برشلونة، كما وضعه نادي مانشستر يونايتد هدفاً أساسياً له هذا الصيف.