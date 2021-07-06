هيلمان يتحدث عن «رباعي المرونة»

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن الأجانب الأربعة الذين تعاقد معهم النادي هذا الصيف، يوفرون ميزة مهمة، وهي المرونة التكتيكية، من خلال قدرتهم على اللعب في مراكز عدة، وامتلاكهم شخصية تؤهلهم للقيام بمختلف المهام والأدوار.

وجاء حديث المدرب مع صحيفة «الاتحاد» خلال انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وقال: جميع اللاعبين الذين قمنا بضمهم، بإمكانهم اللعب في مراكز عدة، هذا الأمر يمنحنا القدرة على التعامل مع الظروف، خلال المباريات أو الغيابات على مدار الموسم، سواء اللاعبين ذوي النزعة الهجومية بقدرتهم على اللعب مختلف الأماكن، وإدريلسون الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز في الدفاع، أو حتى الاستعانة به في الوسط أيضاً.

وأضاف: أعرف اللاعبين جيداً، وأدرك قدراتهم عن قرب، حيث سبق أن عملت معهم سابقاً، وفي كرة القدم تحتاج إلى امتلاك لاعبين بإمكانهم اللعب في أكثر من مركز خلال اللقاء، وهو شيء يمنحني خيارات إضافية.

ورداً على اللقطات التي أظهرت استقباله اللاعبين في مطار دبي الدولي، قال: هذا عملي، ومن المهم لهم كونهم قادمين إلى بلد جديد عليهم أن أرحب بهم، وأحاول أن أدخلهم في الأجواء مباشرة، وأؤمن كثيراً بالعلاقة على الصعيد الشخصي بين المدرب واللاعب قبل الملعب.

وأشار إلى أن الفريق يفتح صفحة جديدة في الوقت الحالي، وقال: يجب وضع ما حدث خلفنا والتفكير في المستقبل، الأهم أن نقوم بتطوير الأشياء التي تحتاج ذلك، وأن نستغل هذه الفترة للدخول في جاهزية كاملة.

وفيما يتعلق باختيار إقامة المعسكر على أرض الدولة، قال: اختار النادي إقامة المعسكر هنا بسبب جائحة كورونا، وبإمكاننا القيام بأقصى قدرتنا، والأهم الاعتياد على الطقس وعلى الملعب قبل انطلاق الموسم، من خلال محاولة خوض المباريات الودية أيضاً.