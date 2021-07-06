حلبات السباق الإنجليزية تستعد للترحيب بـ «الحشود الكاملة»



لندن (الاتحاد)

رحب المسؤولون في جمعية مضمار السباق، وهيئة سباق الخيل البريطانية، بإعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه من المحتمل رفع الحد الأقصى لعدد الذين يحضرون الأحداث الرياضية، كجزء من تخفيف قيود كورونا في إنجلترا يوم 19 يوليو الجاري.

ورغم أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد، إلا أن رئيس الوزراء أوجز خططاً تشمل قاعدة التباعد الاجتماعي ذات المتر الواحد، فضلاً عن ارتداء أغطية الوجه الإجباري.

وتركز الجمعية من خلال مجموعات العمل والشراكات داخل الرياضة، اهتمامها الآن على دعم حلبات السباق في التحضير للقدرات الكاملة والسعي للحصول على توضيحات مماثلة من الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز.

ومنذ 17 مايو، كان هناك حد أقصى مسموح به يبلغ 4000 في السباقات، باستثناء رويال أسكوت حيث وصل إلى 12000 من الحضور كجزء من مخطط حكومي تجريبي.

وستأتي أخبار رفع الأرقام المحدودة بمثابة دفعة للرياضة، خاصة مع السباقات الكبيرة مثل الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس في أسكوت في 24 يوليو، وخمسة أيام من مهرجان جلوريوس جودوود من 27 إلى 31 يوليو، ومهرجان ايبور في يورك من 18 إلى 21 أغسطس.