زيلينتساس مديراً رياضياً للشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تعاقدت شركة نادي الشارقة لكرة القدم مع اليوناني خارالامبوس زيلينتساس للعمل مديراً رياضياً لشركة كرة القدم، وسبق لزيلينتساس «51 عاماً» العمل في العديد من الأندية الكبرى في اليونان، مثل أكاديمية أولمبياكوس، وتدريب المنتخبات السنية اليونانية تحت 16 و17 سنة.

على الجانب الأكاديمي حصل الخبير اليوناني على البكالوريوس في التربية البدنية من جامعة أثينا، والماجستير في الإدارة الرياضية، ويحضر الآن لرسالة الدكتوراه بعنوان «تأثير كرة القدم على الصحة والأداء العقلي» في جامعة ثيثالي، كما حصل على رخصة الاتحاد الأوربي، وحضر العديد من ورش العمل والمؤتمرات الخاصة بالتدريب والإدارة والتحليل بالاتحادين الدولي والأوروبي، وله العديد من المؤلفات أبرزها «التخطيط الرياضي» و«تكتيكات الهجوم» و«الخطة 4-3-3».

وقال زيلينتساس: «سعيد بأنني هنا الآن للعمل مع الشارقة، بحثت كثيراً بعد أن عرفت برغبته في التعاقد معي، ووجدت ما شجعني للقدوم هنا، وانطباعي الأول عن الأجواء إيجابي جداً، حيث تواجدت مع بداية تحضيرات الفريق الأول ومرانه، وشعرت بروح الألفة والأسرة الواحدة بين الجميع من إداريين ولاعبين وجهاز فني، وهذا أمر طيب ومشجع، وأعتقد أنه يسهل كثيراً من عملي معهم.

وعن معلوماته عن الفريق، قال: «عرفت من خلال بحثي أن هذه المدينة كانت تمد كرة القدم الإماراتية بالعديد من اللاعبين الموهوبين، وكانوا يشكلون قوام المنتخبات، ونسعى من خلال الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بالتعاون مع الأجهزة الفنية لإمداد المنتخب بكافة مراحله».

وأضاف: «هذه هي الزيارة الثانية لي للإمارات والأولى للعمل، حيث سبق أن زرت الدولة قبل أكثر من 10 سنوات مع أولمبياكوس للمشاركة في بطولة ودية، وكنت سعيداً بالتواجد هنا حينها، وأنا الآن أسعد بالعمل في تحد جديد بالنسبة لي، وأتمنى أن ننجح مع الأجهزة الفنية واللاعبين في تحقيق رؤية وإستراتيجية إدارة النادي».