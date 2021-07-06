الحفيتي والكياني يشاركان في «مونديال المصارعة»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم في المجر مشاركة لاعبي منتخب الإمارات، خليفة محمد الحفيتي «وزن تحت 92 كجم»، وعبدالله راشد الكياني «وزن تحت 61 كجم»، بجانب مدربهما ومدرب الفجيرة للفنون القتالية توفيق إبراهيم السيد، وشعبان السيد شعبان المدير الفني للاتحاد، ووافق محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو على سفر البعثة للمشاركة في البطولة التي تقام من 19 إلى25 يوليو الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي في بودابست.

وينتظم منتخب المصارعة للناشئين تحت 17 عاماً، في معسكره الذي يقيمه حالياً بالمركز الرياضي الأولمبي بالمعادي في مصر، ويستمر حتى الأحد المقبل، حيث يعود بعده إلى الدولة لإقامة معسكر داخلي في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، حتى موعد السفر إلى العاصمة المجرية بودابست 16 يوليو.

وتأتي المشاركة بالبطولة في إطار اهتمام اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بقطاع المراحل السنية للمصارعة، وبعد موافقة الهيئة العامة للرياضة على برنامج المشاركة الذي تابع تنفيذه ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد.

ووقف الدرعي خلال اتصاله بالبعثة للاطمئنان على وصولها بسلام إلى مصر، على سير برنامج الإعداد الذي خططت له شعبة المصارعة بمشاركة المنتخب المصري الشاب بهدف التحضير الجيد لبطولة العالم، والنهوض باللعبة من جديد.