«كورونا» يلغي سباق أستراليا لـ «فورمولا-1»

برلين (د ب أ)

أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم أن سباق الجائزة الكبرى الأسترالي، الذي يحتضنه مضمار ألبرت بارك في ملبورن، لن يقام هذا الموسم.

وكان السباق الأسترالي، الذي يقام عادة في افتتاح منافسات الموسم، قد جرى تأجيله من 21 مارس إلى 21 نوفمبر لأسباب تتعلق بقيود السفر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن تقرر الآن أن يُلغى لنفس الأسباب.

وقال متحدث باسم إدارة فورمولا-1: إن هناك حالة من خيبة الأمل إزاء إلغاء السباق الأسترالي، لكن لا تزال هناك ثقة في إكمال بطولة من 23 سباقاً هذا الموسم.

وأضاف: لدينا عدد من الخيارات لسد الفراغ الناتج عن إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي.

ومن المفترض أن يشهد الموسم الحالي أكبر عدد من السباقات في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في تاريخ اللعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن سباق أستراليا ألغي بذلك للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد ألغي في الموسم الماضي أيضاً بسبب جائحة فيروس كورونا.