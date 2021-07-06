بوسكيتس: هذه نهاية «قصة البرغوث»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، إنه على اقتناع تام بأن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سينتهي به المطاف، بالتوقيع على عقد جديد مع «البلاوجرانا».

ويعتبر ميسي حراً في الوقت الحالي وغير مرتبط بأي نادٍ، لأنه لم يجدد عقده مع «البارسا»، وإن كان الكثيرون لديهم ثقة كاملة بأن العودة ستحدث في المستقبل القريب، بينما يرى البعض الآخر أن احتمالات اتجاهه إلى نادٍ آخر باتت متزايدة، خاصة بعد أن رفضت رابطة الدوري الإسباني «الليجا» مخالفة اللوائح، بقبول طلب برشلونة بالتجاوز عن الحد الأقصى للرواتب في «البارسا».

ورغم أن هذا الوضع يثير قلق جماهير برشلونة، إلا إن الهدوء هو السمة البارزة لرئيس النادي خوان لابورتا، ولكثير من اللاعبين، أبرزهم بوسكيتس الذي يزامل ميسي منذ 13 سنة، والذي قال إن قصة «البرغوث» ستنتهي «نهاية سعيدة».

وأضاف في حديث لصحيفة «إيلباريدازو دي كوبي»، إنه ليس قلقاً على الإطلاق، ولكنه طالب بضرورة ترك بعض الوقت لميسي، مشيراً إلى أنه يثق في لابورتا، وفي المسؤولين عن إنهاء هذا الملف، مثلما يثق أيضاً في مشاعر ميسي تجاه نادي عمره.

بوسكيتش الذي تعاقب عليه عدد غير قليل من المدربين في برشلونة، متأكد أيضاً من أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق يسير في الاتجاه الصحيح، ويقوم بعمله بصورة جيدة، وطالب بضرورة إتاحة الوقت له لتنفيذ المشروع البرشلوني.