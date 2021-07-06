تيتي يعادل رقم زاجالو مع البرازيل

برازيليا (د ب أ)

بات المنتخب البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا»، حيث تأهل إلى نهائي النسخة الحالية المقامة على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 1-0 صباح اليوم في الدور قبل النهائي.

وكان الفريقان قد التقيا بعضهما البعض في نهائي كوبا أميركا 2019، وفاز المنتخب البرازيلي حينذاك 3-1، لكنه حسم مباراتهما أمس في المربع الذهبي بهدف وحيد سجله لوكاس باكيتا في الدقيقة 35.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في المباراة النهائية المقررة مساء السبت، مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين المنتخبين الأرجنتيني والكولومبي فجر الأربعاء.

وعادل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، رقم ماريو زاجالو الذي قاد المنتخب البرازيلي من قبل لأطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كوبا أميركا، حيث حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في 12 مباراة متتالية.