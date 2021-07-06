«بيليه 77» حلم ميسي في «ليلة الأرقام»!

رضا سليم (دبي)

مكاسب كثيرة وأرقام قياسية تنتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما يقود منتخب بلاده أمام كولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا المقامة حالياً في البرازيل، حيث يحتاج ميسي إلى هدف واحد لمعادلة رقم بيليه في عدد الأهداف الدولية مع منتخب واحد بقارة أميركا الجنوبية، وقيادة فريقه للصعود إلى النهائي من أجل تحقيق اللقب الأول له مع «التانجو».

يقود ميسي منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا في الدور نصف النهائي لكأس كوبا أميركا غداً «الأربعاء»، وهي المباراة التي تكتسب أهمية كبيرة للنجم الأرجنتيني، ليس لأنها الطريق إلى النهائي لمواجهة البرازيل الذي صعد بتخطي بيرو، والبحث عن أول لقب في مسيرته مع «التانجو»، بل من أجل رقم قياسي جديد.

وينتظر «البرغوث» الأرجنتيني تسجيل هدفه الدولي رقم 77 في مسيرته الكروية، بعدما نجح في إحراز 76 هدفاً في 149 مباراة دولية، وأصبح على بُعد هدف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف مع منتخب واحد في قارة أميركا الجنوبية، والذي يحمله الأسطورة البرازيلي بيليه.

ويسعى ميسي لـ «فك» عقدة اللقب الأول مع منتخب الأرجنتين، إذ سبق له تحقيق لقب مونديال الشباب والأولمبياد، لكنه لم يحقق أي لقب مع المنتخب الأول، بعد أن خسر 3 نهائيات، منها نهائي مونديال 2014 ونهائي كوبا أميركا مرتين.

وينفرد ميسي بصدارة قائمة أفضل هدافي النسخة الحالية من كوبا أمريكا برصيد 4 أهداف ويتفوق بفارق هدف عن أقرب منافسيه جيانلوكا لابادولا مهاجم بيرو الذي خرج منتخب بلاده من البطولة، ونيمار نجم منتخب البرازيل ولكل منهما 3 أهداف.

ويعد ميسى أفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين برصيد 76 هدفاً، وثامن أفضل هداف دولي في التاريخ، بفارق 33 هدفاً، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة، والذي يتساوى مع الإيراني المعتزل علي دائي في صدارة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة على المستوى الدولي برصيد 109 أهداف لكل منهما.