مولر: لوف «خيارات فاشلة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ألقى الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ، بمسؤولية الخروج المبكر من كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، على يواكيم لوف مدرب «المانشافت»، وقال إن خياراته التكتيكية كانت سبباً في هذا الفشل.

مولر، الذي تم استدعاؤه للمنتخب، بعد أن ظل بعيداً لأكثر من عامين، أنهى مباريات «اليورو»، ومباراة دور الـ 16، من دون أن يسجل أي هدف، ولم يترك أي بصمة مع «المانشافت»، بل وأهدر فرصة ذهبية لتحقيق التعادل أمام إنجلترا، قبل أن يسجل هاري كين الهدف الثاني لـ «الأسود الثلاثة».

ولم يمنع هذا الأداء الباهت، مولر من مهاجمة لوف واتهامه بأنه المسؤول عن الخروج المبكر، بسبب اختياراته التكتيكية الفاشلة، والمتمثلة في اللعب بخمسة مدافعين في مباراة إنجلترا.

وقال مولر: لقد فشلنا رغم كل التحصينات الدفاعية والجهود المبذولة، لتجنب دخول مرمانا أي هدف، وكفة الفريقين كانت متساوية، ولعب كل منهما بخمسة لاعبين في الدفاع، وفي مثل هذا النوع من المباريات، من يسجل أولاً، غالباً هو الذي يفوز.

ولا يخشى مولر على منتخب بلاده، بعد رحيل لوف، وأبدى اهتمامه الشديد بـ «المانشافت»، وطمأن الجميع بأن المنتخب لديه نجوم كبار، مع اعترافه بأن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من العمل.

ورحل يواكيم لوف بعد 15 سنة من الخدمة على رأس منتخب ألمانيا، تاركاً مكانه إلى ألماني آخر هو هانسي فليك المدرب السابق لبايرن ميونيخ، والذي يعرفه مولر جيداً، وستكون مهمة المدير الفني الجديد لـ «المانشافت» تخطي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتأهل إلى النهائيات.