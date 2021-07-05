سانشو: تمثيل «الأسود» في «يورو» حلم الطفولة

برلين (د ب أ)

أعرب جادون سانشو عن سعادته البالغة بتمثيل المنتخب الإنجليزي والمساهمة في بلوغه المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال سانشو خلال مقابلة مع برنامج «ليونز دين» على موقع يوتيوب: هو شيء كنت أحلم به وأنا طفل، ارتداء القميص من أجل عائلتي، هو شرف كبير بالفعل بالنسبة لي.

وأضاف: أعتبر نفسي محظوظاً، تمثيل إنجلترا في بطولة كبرى هو حلم صار حقيقة وممتن لكل الفرص التي حصلت عليها.

وبعد انتهاء البطولة القارية مباشرة، سينتقل سانشو إلى مانشستر يونايتد قادماً من بروسيا دورتموند حيث تنتظره الكثير من التحديات في ملاعب كرة القدم، خاصة وأنه مازال في الحادية والعشرين من عمره.