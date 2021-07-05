مانشيني يحذر إيطاليا

برلين (د ب أ)

حذر روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، فريقه من نشوة الانتصار المحيطة بالفريق، وذلك قبل مواجهة إسبانيا، غداً «الثلاثاء»، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي، بالإشارة إلى الجماهير التي رشحت الفريق للتأهل للنهائي: نحن نعلم إنها لن تكون مباراة سهلة، لذلك نحن بحاجة لتقديم مباراة عظيمة.

وأضاف: نحن في الدور قبل النهائي من أمم أوروبا، بالكاد أن ترى مباراة سهلة. وأشاد مانشيني بمنتخب إسبانيا، مؤكداً أنه فريق غير عادي، وسيطر على كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وقال مانشيني: أسلوب «تيكي - تاكا» جلب للإسبان نجاحات غير عادية، حتى الآن هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفة، سنحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا.

من جانبه، أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، عن احترامه الكبير لمنتخب إسبانيا بطل نسخة 2012 من أمم أوروبا قائلاً: لا يوجد مرشح حينما يتعلق الأمر بالدور قبل النهائي، حتى لو عانى الإسبان صعوبات في البطولة هذا الأمر لا يعد مهماً أبداً.

وأشار مانشيني إلى أنه من غير العدل ألا يتواجد مشجعون من إيطاليا وإسبانيا في الملعب بسبب قيود فيروس كورونا المستجد. يذكر أن المباراة ستقام في ملعب «ويمبلي» بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتي تستضيف مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين إنجلترا والدنمارك بعد غدٍ «الأربعاء».