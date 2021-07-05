35 مليون يورو لإنقاذ هيرتا برلين!

برلين (د ب أ)

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني اليوم حصوله على الدفعة التالية البالغ قيمتها 35 مليون يورو (41 مليون و560 ألف دولار) من قبل مستثمر النادي لارس فيندهورست.

وكتب فيندهورست عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي: لكل من تشكك، الأموال أودعت في حسابات هيرتا، 35 مليون يورو، في الإجمالي 345 مليون يورو جرى استثمارها حتى الآن في هيرتا برلين، الدفعة الأخيرة سيتم إيداعها كما هو متفق عليه، ضجيج بلا فائدة.

ويمتلك فيندهورست 6ر66% من أسهم نادي هيرتا برلين.

وجاء حصول هيرتا على هذه الأموال وسط حديث وسائل الإعلام عن تأجيل الدفع، لكن فيندهورست وهيرتا أكدا علنية أن التعاون بينهما يتم بشكل جيد وبثقة متبادلة.

ولم يعط فريدي بوبيتش المدير الإداري لهيرتا برلين اهتماماً كبيراً لهذه المسألة اليوم، واكتفى بالقول: لم ألتفت كثيراً للحديث الدائر، لأنها ليست أولوية بالنسبة لي في الوقت الراهن.