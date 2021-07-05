«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لكأس العرب

القاهرة (الاتحاد)

أسفرت قرعة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، والتي تقام في المغرب من 29 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقاً، عن وقوع منتخبنا للناشئين في المجموعة الثانية، إلى جانب الجزائر وليبيا وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى السعودية والمغرب وفلسطين والكويت، والمجموعة الثالثة منتخبات تونس والعراق وموريتانيا واليمن، والمجموعة الرابعة منتخبات مصر والبحرين والصومال ولبنان.

وتُقام منافسات البطولة بنظام المجموعات من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.