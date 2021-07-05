توتنهام يتحدث عن «الهدف الأساسي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي، إن الاحتفاظ بالنجم الهداف هاري كين «هدف أساسي» للنادي، في الوقت الذي ألمح فيه اللاعب إلى رغبته في الرحيل، مشيراً إلى أنه يأمل المشاركة في البطولات والمباريات الكبرى، بينما لن يلبي له توتنهام هذه الرغبة، إذ إنه لن يشارك في البطولات الأوروبية.

ويأتي الاهتمام بكين، المتألق حالياً مع منتخب «الأسود الثلاثة» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، من أكثر من نادٍ أوروبي كبير، في مقدمتها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وسيدخل كين الفائز بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي 3 مرات، في اختبار قوة مع ناديه الحالي، حتى وإن كان عقده يمتد رسمياً حتى عام 2024.

واعترف باراتيتشي بأنه لم يتحدث مع كين حتى الآن، نظراً لانشغال اللاعب مع منتخب بلاده في «اليورو»، وقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: الاحتفاظ بكين ليس فقط هدفاً للنادي، وإنما هو هدف لي أيضاً؛ لأنه لاعب من طراز عالمي من الصعب التفريط فيه. وأضاف المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي: لقد عاصرت مهاجمين كبارا كثيرين عندما كنت أعمل عند «السيدة العجوز»، وأريد أن أستفيد من كين وأتعجل ذلك؛ لأنه من أفضل اللاعبين في العالم.

وقال: إنه يملك لياقة بدنية عالية ومهارات فنية كبيرة ويسدد بقدميه ورأسه، ويصنع الأهداف لزملائه، لم أتحدث معه بعد، لأنني لا أريد إزعاجه أثناء سير بطولة «اليورو»، وسوف تتضح الأمورأكثر بعد انتهاء البطولة.

جدير بالذكر أن كين يوجه كل اهتمامه في الوقت الحالي نحو حمل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث يلعب يوم الأربعاء المقبل ضد منتخب الدانمارك بملعب ستاد ويمبلي في نصف نهائي البطولة، ويبلغ رصيد كين من الأهداف في البطولة حتى الآن 3 أهداف، ومرشح لزيادتها في مباراة الأربعاء.