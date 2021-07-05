أنيلكا: مبابي أنصحك الرحيلا!



أنور إبراهيم (القاهرة)

نصح الفرنسي المخضرم نيكولا أنيلكا، مواطنه الشاب كيليان مبابي، بالرحيل عن باريس سان جيرمان، إذا كان يريد أن يحصل يوماً ما على جائزة الكرة الذهبية، ووجه رسالة مفتوحة على صفحات صحيفة «ذا أتليتيك » يحثه فيها على مغادرة النادي الباريسي، قائلاً: عزيزي كليان كنت أود أن أستطيع القول لك إنه سيكون من السهل أن تستعيد حالتك النفسية الجيدة سريعاً، وإن هذه المهمة ليست صعبة، ولكن كرة القدم ليست كذلك.

وكان أنيلكا يشير إلى ركلة الترجيح التي أضاعها مبابي، وتسببت في خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأضاف أنيلكا الذي أضاع هو الآخر ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» عام 2008، عندما كان لاعباً لتشيلسي، وقال: ركلات الترجيح أفضل طريقة لإنهاء مباراة عندما تفوز، ولكنها قاسية جداً عندما تخسر، إذ تشعر بعدها بأنك وحيد. وقال: علينا أن نتعايش مع ذلك، وينبغي الاشتغال على أنفسنا جيداً على أرض الملعب، وأن نواصل اللعب وتسجيل الأهداف، حتى يمكننا أن ننسى، ولكن في الوقت نفسه عليك ألا تنسى الأمر تماماً، فأنا لم أنس، ولن أنسى أبداً.

وتطرق أنيلكا للحديث عن مستقبل مبابي الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم القادم ، والذي لا يرغب حتى الآن في تمديد عقده ، فقال موجهاً كلامه له : اختيارك يتوقف على حقيقة ما تريد إنجازه في كرة القدم، فإذا كنت تريد أن تنال الشرف الكبير، فعليك أن تغادر باريس في وقت ما، وأياً كان ما تفعله في سان جيرمان، فهو شيء حسن، ولكنك ستجد من يقول لك: وماذا بعد؟ إنها فرنسا فقط، بينما البطولات الكبرى والقوية في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا، إذن أنت لم تنضم بعد إلى أفضل اللاعبين في أفضل دوري.

وأضاف: عليك أن تقرر، إذا ما كنت ترغب في الفوز بالكرة الذهبية، وأن تستهلم ما حققه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، يجب أن تقيس نفسك بالكبار، صحيح الدوري الفرنسي ليس سيئاً أو سهلاً، ولكن البطولة الأصعب في إنجلترا، فإذا كنت تريد أن تكون بين الأفضل، فعليك أن تفعل ما تفعله مع باريس، في تشيلسي أومانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، أو ليفربول، أو في إسبانيا بريال مدريد أو برشلونة، وربما يمكنك الذهاب إلى إيطاليا، وقتها يمكننا الحديث عن تأثير أكبر وأشمل.