التونسية أنس جابر تدخل التاريخ عبر ويمبلدون

لندن (أ ف ب)

كررت التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالمياً أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغها، الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون الإنجليزية بعد أن عوّضت تأخرها أمام البولندية إيجا شفيونتيك التاسعة بطلة رولان جاروس 2020 إلى فوز 5-7 و6-1 و6-1.

وكانت جابر حققت أفضل إنجاز لها في بطولات جراند سلام، عندما بلغت الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

وبعد أن بلغت الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة الإنجليزية هذا العام، أصبحت لاحقاً أول عربية تبلغ ثمن النهائي، قبل أن تواصل مشوارها اليوم وتحقق فوزها الـ33 هذا العام وهو الأعلى ضمن دورات رابطة المحترفات، بالتساوي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة رابعة التي ستلتقيها في ربع النهائي في مباراة مرتقبة، بعد أن تفوقت الأخيرة على الكازخستانية إيلينا ريباكينا 6-3 و4-6 و6-3.

وكانت التونسية أقصت من الدور الثالث الإسبانية جاربينيي موجوروسا المتوجة في ويمبلدون عام 2017.

وقالت جابر (26 عاماً): «كانت مباراة جيدة، خسرت في نهاية المجموعة الأولى، ولكن اعتقدت أن الغضب ليس ردة الفعل المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة».