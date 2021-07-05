جوران يبدأ المهمة بـ «اجتماع الطموحات»

رضا سليم (دبي)

دشن عجمان تدريباته باستاد راشد بن سعيد، استعداداً للموسم الكروي الجديد، وهي الانطلاقة التي تأتي مع تغييرات واسعة، على مستوى الجهاز الفني واللاعبين الأجانب والمواطنين، حيث يقود «البرتقالي» الصربي جوران بدلاً من المصري أيمن الرمادي الذي أشرف على الفريق في 5 مواسم متتالية، منها 4 مواسم في دوري الخليج العربي، كما بدأت إدارة النادي في التعاقد مع لاعبين أجانب بدلاً من السابقين الذين انتهت عقودهم مع نهاية الموسم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة جوران على الاجتماع مع اللاعبين، والحديث معهم في المشهد الأول عن الموسم الجديد، وطموحات المرحلة الجديدة، كما تحدث عبدالله الظاهري المشرف على الفريق، بعدما قدم لهم المدرب الجديد، وحثهم على بذل الجهد، من أجل وضع «البرتقالي» في المكانة التي يستحقها في جدول ترتيب الدوري.

وبدأت التدريبات الخفيفة للاعبين، بحضور الوجوه الجديدة في مقدمتهم المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش مدافع حتا السابق، والذي تعاقد معه النادي لمدة موسم واحد، وطارق الخديم لاعب الوسط قادماً من الشارقة، والظهير الأيسر سعود سعيد قادماً من العروبة، وكلاهما لمدة موسمين وبلال يوسف لاعب الفجيرة، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد.

ويبدأ جميع اللاعبين الفحص الطبي، ويستمر لمدة أسبوع، على أن يبدأ الفريق مرحلة الإعداد البدني، ويحدد اجتماع إدارة النادي مع جوران المرحلة المقبلة من الإعداد، سواء بالسفر لمعسكر خارجي، أو الاكتفاء بمعسكر داخلي لتجهيز الفريق للموسم الخامس على التوالي بدوري الخليج العربي.

ويلتقي عجمان منافسه النصر في افتتاح الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، ثم يواجه شباب الأهلي في الجولة الثانية، وبعده اتحاد كلباء والعروبة وبني ياس والشارقة والظفرة وخورفكان ثم الجزيرة والوحدة والعين ثم الإمارات في الأسبوع الثالث عشر والأخير من الدور الأول.