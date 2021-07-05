5 مشاهد في ضربة بداية الموسم الجديد لـ «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

وسط أجواء غلفتها روح الأسرة الواحدة والتفاؤل، انطلقت أمس «الأحد» على ملعب زعبيل تحضيرات فريق الوصل لكرة القدم للموسم للجديد.

وبرزت عدة مشاهد في انطلاقة تحضيرات «الفهود»، تمثلت بالدعم الإداري في التدريب بحضور ومساندة من جميع الطواقم الإدارية في النادي، وفي مقدمتهم راشد بالهول رئيس مجلس إدارة الوصل، وبقية الأعضاء والمشرفين.

وجاء المشهد الثاني بحضور الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما قامت الإدارة بفتح أبواب التجمع الأول أمام الجميع، وفق الضوابط الاحترازية في واحدة من المبادرات التي ينفرد بها «الإمبراطور» بين أندية الدولة.

أما المشهد الثالث فهو دخول اللاعبين الأجانب الأربعة الجدد أجواء التدريبات مباشرة، وآخرهم البرازيلي راميرو الذي وصل الدولة قبل 24 ساعة فقط من التدريب الأول، لكنه شارك بحماس وجدية رفقة الأوروجوياني ميشيل أراخو، والبرازيليين بوتكير وإدريلسون.

وجاء المشهد الرابع بعودة علي صالح بكامل الجاهزية، والذي انسحب مؤخراً من قائمة منتخبنا بداعي الإصابة، ليستغل الفترة الماضية في تحضير نفسه للموسم الجديد، كما ظهر محمد العكبري بجاهزية بدنية، عقب معاناته من الإصابة في مسيرته خلال الفترة الماضية.

وبرز المشهد الخامس في ظهور الحارسين الجديدين، محمد علي الوالي القادم من العروبة بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وإبراهيم عيسى كلاعب حر بعد نهاية مسيرته مع النصر، فيما تواجد علي سالمين لمساندة زملائه من خارج أرضية الملعب رغم حصوله على إجازة إضافية بعد التحاقه بمنتخبنا الوطني مؤخراً.

وعبر سالم ربيع سالم، المشرف على الفريق الأول للوصل، عن تطلعه أن تكون هذه البداية تبشر بالخير، حيث يوجد نوع من التفاؤل من الجميع بتقديم الأفضل في هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية، وقال: نتمنى أن يكون الجميع متكاتفاً في هذا الموسم، وأن يكون التركيز على تطبيق تعليمات المدرب والالتزام بالتدريبات وفق المطلوب، من أجل الوصول للجاهزية الكاملة مع ضربة بداية الموسم.

وأشار إلى أن إنجاز صفقات اللاعبين الأجانب في وقت مبكر، أمر إيجابي، من أجل دخولهم في الأجواء والتأقلم سريعاً، وتعزيز الانسجام بين المجموعة بأكملها، وهم اللاعبون الذين تم اختيارهم بالتنسيق مع المدرب.

وأشار المشرف، أن اختيار الدولة لإقامة المعسكر هو الأنسب في الوقت الحالي جراء جائحة فيروس كورونا، وأن الوصل استفاد من تجربة إقامة المعسكر في العام الماضي هنا أيضاً بنسبة نجاح 80%، حيث يتطلع هذا العام لرفع النسبة إلى 90 أو 95%.

وفيما يتعلق بالدوليين علي سالمين وفابيو ليما، قال: تم منحهما إجازة لمدة 20 يوماً بعد نهاية مشاركتهما مع المنتخب الوطني، حيث لم يحصلا على إجازة نفس زملائهما بتواجدهما مع «الأبيض» وسينضمون بعد ذلك.

وختم حديثه، بالتأكيد أنه لا يوجد لاعبون يعانون من إصابات في الوقت الحالي، فيما سيكون الانتظار لعودة لاعبين يتواجدون مع منتخب الشباب بالوقت الحالي فقط.