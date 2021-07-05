أدنوك وفريق الإمارات يحتفيان بأكبر سباق دراجات في العالم



أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع مشاركة فريق الإمارات في المرحلة السادسة عشرة من جولة فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، تدعو شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، شريك فريق الإمارات، المجتمع بأكمله لدعم الفريق عبر حدث مجتمعي فريد يقام في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وتقوم أدنوك لليلة واحدة فقط بإيقاف برنامج «تدرب في ياس»، بغية إقامة «جولة ياس»، وفي إطار مبادراتها الأوسع للترويج لأسلوب حياة صحي في المجتمع الإماراتي، سيحظى الدراجون بفرصة مشاهدة سباقات جولة فرنسا بشكل مباشر على الشاشات الكبيرة في أثناء جولتهم حول حلبة مرسى ياس، كما ستتاح لهم فرصة المشاركة في سباق قصير ضد الزمن للفوز بجوائز فريدة وعدد من سلع الفريق الرسمية الموقعة.

سيتم تعديل الحلبة لاستضافة السباق ضد الزمن، حيث سيمتد المسار على طول 2.3 كم، ونشجع جميع الدراجين على الاقتداء بالنجم تادي بوجاتشار وتحقيق أسرع زمن بين المشاركين.

ولإضفاء المزيد من سحر نجوم الرياضة، سيشارك ماتيو ترينتين من فريق الإمارات ضيفاً في جلسة الأسئلة والأجوبة الافتراضية مباشرة من معسكره التدريبي في إسبانيا، كما سيتولى الفائز في ثلاث مراحل من جولة فرنسا التعليق الفوري على مجريات السباق، ما يوفر نظرة شاملة على تكتيكات وذهنيات الدراجين المحترفين الذين يقودون المجموعة الرئيسية في المرحلة الجبلية.

وقال ماتيو ترينتين: «لا يسعني التعبير عن مدى فخري بانتمائي إلى فريق الإمارات، فهو يبذل جهوداً مذهلة في جولة فرنسا، ويسرني معرفة أن المجتمع الإماراتي بأكمله يشجع الفريق الآن ويدعم رحلة دراجيه، وأتطلع إلى المشاركة في جولة ياس، وسأكون مستعداً للإجابة عن أسئلة مشجعي فريق الإمارات».

ويقام الحدث المجاني في الساعة السادسة مساءً، وسيتم فرض إجراءات جائحة كوفيد-19 بشكل صارم لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في الحدث، كما سيتمكن الحاضرون من مشاهدة سباق جولة فرنسا من المناطق المخصصة للمشجعين داخل الحلبة.

وينطلق السباق ضد الزمن في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث ستتاح للمشاركين مدة ساعة واحدة لتسجيل أسرع زمن لقطع المسار، وستختتم فعاليات الليلة بحفل توزيع الجوائز في الساعة التاسعة والنصف مساء قبل إغلاق الحلبة في الساعة العاشرة مساءً.