العكبري أول «صاحب همة» يحصل على «الرخصة D»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز اللاعب الدولي السابق أحمد العكبري، لاعب نادي الوحدة السابق ومدرب فريق كرة قدم الناشئة للصم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برنامج التدريب الثلاثي «Kick-Off» الفريد من نوعه الذي نظمه اتحاد الكرة، ليصبح أول صاحب همة يحصل على الرخصة «D» للتدريب، المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليرسم مستقبل مسيرته المهنية ويكون قصة إلهام وإرادة.

برنامج التدريب الثلاثي «Kick-Off» الأول من نوعه في المنطقة لرخصة ثلاثية، يتضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي رخصة التدريب D، وبرنامج حماية الطفل، ورخصة الإسعافات الأولية، كما أنه يؤهل المشاركين فيه بالتسجيل التلقائي في الرخصة التدريبية «C»، المرخصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويعتمد البرنامج بنسبة كبيرة على الحصص الإلكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر النظام الإلكتروني.

وتضمن البرنامج بشكل عام عدة محاور، أهمها التعريف بأهمية برامج التدريب للبراعم والتعريف بمشاريع اتحاد كرة القدم للبراعم وبرامج حراس المرمى والتغذية وقوانين كرة القدم والتدريبات البدنية للاعبين الشباب، إضافة إلى برنامج حماية الطفل المتكامل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي اتحاد الكرة لوضع البرامج التطويرية والتدريبية التي تسهم في إثراء وتطوير المجال التدريبي في الدولة، كما أنها تتيح الفرصة للمدربين والراغبين في التسجيل بالاستفادة من الحصول على رخص تدريبية أساسية في عالم كرة القدم؛ من أجل الدخول في المستوى الأعلى من التدريب.

وأشاد عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتحدي وإصرار اللاعب أحمد العكبري وحرصه على تأهيل نفسه بصورة علمية من خلال التحاقه بالبرنامج التأهيلي للحصول على رخصة التدريب D لممارسة التدريب وقيادة فريق كرة قدم الناشئة للصم في المؤسسة، وعدم الاكتفاء بخبراته الطويلة التي اكتسبها من احتراف كرة القدم خلال لعبه لنادي الوحدة.

وأكد الحميدان أن العكبري نموذج للتحدي والإصرار يعمل على تطوير قدراته التدريبية، يشكل إضافة قوية لقطاع الرياضة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تحتاج للكفاءات الرياضية المتميزة، لكي يساهم في تأهيل جيل رياضي من أصحاب الهمم للمشاركة والمنافسة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، ويعمل على رفع راية دولتنا الغالية الإمارات من خلال الوصول لمنصات التتويج.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن المؤسسة تدعم حصول كوادرها الوظيفية على الدورات التدريبية والتأهيلية في كل المجالات للارتقاء بخبراتهم الأكاديمية والعملية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن اللاعب أحمد العكبري، سيتم إلحاقه ضمن برنامج الدبلوم المهني لتأهيل مدربين في مجال تعليم وتدريب أصحاب الهمم يرتكز على برامج المؤهلات الوطني، كأول برنامج تعليمي متخصص الأول من نوعه في الدولة وعلى المستوى العربي، وذلك حتى تضمن المؤسسة أن يكون متخصصاً ومهنياً في المجال الذي يعمل فيه مع أصحاب الهمم من البداية.

من جانبه، أكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، حرص الاتحاد على دعم أصحاب الهمم، من خلال إقامة وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة، سواء إدارية أوفنية متخصصة بهدف تأهيلهم ليكون لهم حضورهم في المجتمع الكروي، مثمناً الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم.