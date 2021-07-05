3 سباقات لمهرجان منصور بن زايد في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تنطلق، مساء الغد «الثلاثاء»، فعاليات ثلاثة سباقات مثيرة، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويستهدف «ابن غدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «كوب دو سود كويست دوبور سانج» للفئة الثالثة، البالغ جائزته 20.000 يورو، لمسافة 1900 متر، ومخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وكان «ابن غدير» العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دو جوليمين، قد فاز بسباق جان فرانسوا بيرنارد، ولم يخرج من مراكز الصدارة في سباقات الفئة الأولى، والثانية، والثالثة، ويقوده اليوم ايملين ريفولت.

وأقوى المرشحين هو الجواد «إبراز» بإشراف جوليان سمارت، الفائز بعدة سباقات في الفئة الاولى، ويقوده اليوم الفارس ماكسيم جيون.

وخصص كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «بري بنجالي دالبريه»، البالغ جائزته المالية 18.000 يورو، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، في السباق البالغ طوله 1400 متر، وقد حشد الملاك أبرز خيولهم للفوز بالسباق.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز «زين الهلا» بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوري فولارد، و«زد اف المزون» بإشراف تي لومير، وقيادة فابريس فيرون، و«صفوة» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

ويجتذب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «كريتريوم دو بوليشيس» البالغ جائزته 30.000 يورو، لمسافة 1900 متر، 6 مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق.

ويتصدر القائمة «مونيا»، بإشراف جوليان سمارت، وقيادة ماكسيم جيون، و«ارتميس» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة اوليفييه بيلييه، و«ليدي برنسيس»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان أوج.