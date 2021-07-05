«رسالة عتاب» من «العنابي» إلى «العميد»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تخلف السوري عمر خريبين والتونسي علاء زهير وعبد الله حمد لاعبو الوحدة عن السفر اليوم «الاثنين»، مع بعثة الفريق التي غادرت إلى اليكانتي الإسبانية، لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد، والذي يستمر حتى 25 يوليو الحالي، ويتخلله عدد من المباريات الودية، فيما تم استبعاد عبدالله أنور اللاعب الشاب، على خلفية توقيعه لعقد لمدة 3 سنوات مع النصر، بعد دخوله فترة الـ6 أشهر مطلع الشهر الحالي.

وأكد راشد الزعابي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن تخلف «الثلاثي» عن السفر جاء بسبب تأخر تأشيرة الدخول لخريبين وزهير اللذين ينضمان إلى الفريق فور الحصول على عليها، فيما يخضع عبدالله حمد لامتحانات مدرسية، ويلحق بالبعثة الأسبوع المقبل.



وعن استبعاد عبدالله أنور، قال الزعابي: جاء ذلك بعد أن قام اللاعب بالتوقيع للنصر من دون إبلاغ النادي، حيث لم يتواصل معنا أو مدير إعماله وإخبارنا برغبته في الانتقال، ونحن في الوحدة لن نقف ضد رغبة أي لاعب لا يرغب في اللعب للفريق، ولكن كنا نأمل أن يقدر اللاعب أنه تأسس ونشأ في النادي، حتى وصوله إلى الفريق الأول، والذي منحه الفرصة للمشاركة ولكنه لم يقدر هذا الأمر.

وأضاف: نعتب أيضاً على الإخوة في نادي النصر على مخاطبتهم للوحدة، بعد التوقيع مع اللاعب، وليس قبله كما هو العرف، ونرى ما يحدث في الفترة المقبلة، وما نؤكده أن الوحدة لن يقف في طريق أي لاعب لا يريد البقاء، ويرى أن مصلحته مع نادٍ آخر.

وحول الأجنبي الرابع، قال رئيس شركة الوحدة لكرة القدم: ما زال الأمر مفتوحاً بالتنسيق مع المدير الفني للفريق، ولسنا في «عجلة» من أمرنا للتعاقد مع أي لاعب، بل اللاعب الذي يرى المدرب أنه يستطيع أن يقدم الإضافة المطلوبة، وفي المركز الذي يحتاجه فنياً، والوحدة يضم حالياً عدداً من اللاعبين المميزين، أساسيين أو على دكة البدلاء.

وأوضح راشد الزعابي أن طلب الوحدة لاستعارة إسماعيل الحمادي من شباب الأهلي جاء وفقاً للرؤية الفنية من المدرب، وأن أي اتجاه لاستقطاب لاعب سيكون متوقفاً على التنسيق التام مع الجهاز الفني للفريق واحتياجات الفريق الحقيقية، مبيناً أن المجموعة الحالية تضم عناصر متميزة في جميع المراكز.









