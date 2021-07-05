زوارق أبوظبي تخوض «فورمولا ليتوانيا»

كوبيسكي (الاتحاد)

تتأهب زوارق الإمارات غداً «الثلاثاء»، لدخول معركة السباق الرئيسي للجولة الأولى، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تقام في مدينة كوبيسكي في ليتوانيا، في بداية موسم حصد النقاط، ومحاولة الوصول للمراكز الأولى في البطولة العالمية، ويدخل 18 زورقاً غداً «الثلاثاء» المنافسة من 12 دولة، يتقدمها زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، بالإضافة إلى زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن.

وتأتي انطلاقة السباق الرئيس على مسار يمتد إلى مسافة 1610 أمتار، على بحيرة كوبيشكو التي تعد عصب الحياة في المدينة، وأحد المعالم الرئيسية من خلالها، حيث تستضيف هذه المدينة السباق للمرة الأولى، ومن المنتظر أن نشهد غداً لوحة تنافسية قوية على مياه البحيرة مع المنافسين الثمانية عشر خاصة مع تحديد ملامح الانطلاقة لسباق.

وتبدأ الأحداث غداً مع الاجتماع التنويري في الصباح الباكر للمتسابقين. وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت ليتوانيا، ثم لاحقاً فترة التجارب الحرة والتمهيد والإحماء للمشاركين عبر مسار السباق، قبل الانتقال للحظة الأهم من خلال اليوم، وهي انطلاقة السباق الرئيسي في تمام الخامسة والربع مساءً، ومن المتوقع أن يستمر السباق لخمسة وأربعين دقيقة يعقبها التتويج للأوائل في الختام.

وفي نظرة فنية لمسار السباق، سوف يكون ممتداً على ضفاف النهر، وعلى ستة بوابات هوائية حيث يبلغ المسار الإجمالي 1610 أمتار، وستكون المسافة بين أطول بوابتين هي 530 متراً، وهي الواقعة بين البوابتين رقم 3 و4 بالتحديد، ويمتلئ المسار بالمسافات الطويلة في أكثر من موقع، مما يعطي توقعات كبيرة، بأن نشاهد اليوم سرعات عالية جداً للزوارق وأيضا تجاوزات في مسار السباق، حيث سيكون لذلك إثارة أكبر عبر المنافسة.

ولو نظرنا لجدول المنافسين على المراكز الأولى في جولة الافتتاح، فإن هناك أكثر من ند وخصم قوي في السباق أبرزهم توبايس مونتي كاس النرويجي على زورق 77، والذي سبق وأن اقترب كثيراً من التتويج ولأكثر من مرة، بالإضافة إلى صاحب الأرض الليتواني إدرجاس ريابكو على زورق 41، والذي دوماً ما يملك حظوظاً قوية على أرضه وبين جماهيره، كذلك قائد زورق 45 البرتغالي دوارتي بينفيتي حامل لقب الموسم المضغوط 2020 وأحد أقدم المشاركين من خلال المنافسة، وبالتالي يواجه أبطال الإمارات اليوم تحدياً قوياً ومنافسة لن تكون بالسهلة.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن زوارق الفريق ستواجه منافسة عنيدة وقوية من أبرز المشاركين، وسيكون هناك قتال بين كل المتسابقين، من أجل إحراز المراكز الثلاثة الأولى في السباق، وقال: اليوم هو بداية جمع النقاط من أجل تسجيل بداية قوية للموسم، نرغب أن يتفوق فريق أبوظبي في تحقيق المراكز الأولى والتفوق في أول جولة للموسم.

وأكد الرميثي على أن كل جولة بالنسبة لفريق أبوظبي هي نهائي مهم وبطولة في حد ذاتها، وقال: ننظر إلى الجولة الافتتاحية بمنظور أنها بطولة في حد ذاتها، ونتعامل مع كل جولة بنفس الاهتمام والحرص، حيث إننا نريد أن ننافس وبقوة على لقب البطولة في هذا الموسم، جاهزون ومستعدون من أجل التحدي، وزوارق أبوظبي قادرة على حسم المنافسة.

كشف ناصر الظاهري راديو مان راشد القمزي في المسابقة عن القدرات العالية التي يمتلكها المتسابق مع الزورق، وكيفية التأقلم مع مسار السباق قبل انطلاق المنافسة، وأكد أن راشد قد قام بالتدريب على مسار مشابه في إيطاليا قبل الحضور إلى هنا، حيث حاول من خلاله الوصول لأفضل الأرقام ليكسر، وفي آخر يوم، رقماً قوياً بالوصول لسرعة 190 كيلو متراً بين بوابة وأخرى، وقال الظاهري: تفوق راشد القمزي وبشكل كبير في التدريبات قبل القدوم إلى هنا، وهو ما أعطانا مؤشرات إيجابية على قدرته في الوصول بعيداً من خلال سباق هذه الجولة، وأعتقد أن تركيز راشد اليوم على الانطلاقة الأولى، ولاحقاً المحافظة على مركزه منذ البداية سيقوده ذلك لمنصة التتويج في الختام واقتناص أول حصيلة من النقاط في بداية الموسم.