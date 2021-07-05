«الشك» يجبر «أبطال آسيا» على المباراة الواحدة من ربع النهائي!

كوالالمبور (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه سيعتمد خلال العام الحالي نظام المباراة الواحدة في مسابقة دوري أبطال آسياً، اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من مباراتي ذهاباً وإياباً.

وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في أكتوبر بنظام التجمع بالنسبة لفرق شرق وغرب آسيا توالياً.

وحدد الاتحاد الآسيوي تاريخ 23 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب آسيا، بدل إقامة مباراتي ذهاباً وإياباً أيضاً، كما كان مقرراً سابقاً.

واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار نظراً لحالة الشك المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية.

وانتهى دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في أبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص بمنطقة شرق آسيا خلال الشهر الحالي، ثم ينطلق دور ثمن النهائي في سبتمبر.

وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي، وعندما تم استئناف النشاط أقيمت المباريات بنظام التجمع وأجريت المباريات الإقصائية بنظام المباراة الواحدة.