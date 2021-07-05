اتحاد جدة يستخرج «اللؤلؤ» من «الخليج العربي»!



مصطفى الديب (أبوظبي)

نجح اتحاد جدة السعودي، في الظفر بصفقة البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة، بناءً على رغبة اللاعب ليصطاد «العميد» واحدة من جواهر دوري الخليج العربي.

وأحدثت صفقة انتقال إيجور لاعب الشارقة إلى صفوف «العميد» صدى واسعاً، خاصة في الوسط الكروي السعودي، لما يملكه للاعب من قيمة كبيرة وإمكانيات فنية هائلة، الأمر الذي يُبشر جماهير «العميد» بنجاح الصفقة.

وانتقل كورنادو إلى اتحاد جدة، بناءً على رغبته في خوض تجربة جديدة في المملكة، وبعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الشارقة، والفوز بلقب دوري الخليج العربي، بعد طول غياب.

صفقة انتقال كورنادو إلى اتحاد جدة ليست الأولى التي يبرمها النادي من الدوري الإماراتي، حيث إن «الخليج العربي» يعتبر منجم الذهب لـ «العميد» بصفقات من العيار الثقيل.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الشباب السابق قد انتقل إلى اتحاد جدة، بعد رحيله من الدوري الإماراتي، وكانت تجربته ناجحة إلى حد ما، حيث كان يملك مهارات فائقة.

أما الصفقة الثانية، فقد تمثلت في البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة السابق الذي انتقل إلى صفوف «الاتي» قبل ثلاث سنوات، بعد موسم رائع مع «فخر أبوظبي»، فاز خلاله بالدوري، وحصد لقب هداف مونديال الأندية مناصفة مع رونالدو.

وبشكل عام هناك العديد من الصفقات التي انتقلت من الدوري الإماراتي إلى نظيره السعودي، وحققت نجاحات كبرى، أهمها انتقال عمر خريبين من الظفرة إلى الهلال، وكذلك ماكيتي ديوب الذي لعب فترة في الشباب.