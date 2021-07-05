«الدون».. كتابة التاريخ من المنزل!



عمرو عبيد (القاهرة)

غادر أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو بطولة «يورو 2020» مبكراً من دور الـ16، لكنه لا يزال متمسكاً بأمل الحصول على لقب الهداف، ليكتب «الدون» التاريخ على طريقته الخاصة، حتى لو بقي في المنزل، ويُعد رونالدو الأقرب حتى الآن للحصول على لقب هداف «يورو 2020»، رغم تساويه مع التشيكي باتريك شيك في رصيد 5 أهداف، لأن صناعة الأهداف تأتي في المقام الثاني لقواعد ترتيب الهدافين، ويتفوق «الدون» على غريمه بـ «أسيست» واحد.

رونالدو سيسجل حدثاً نادراً يصعب تكراره في تاريخ البطولة حال تتويجه بجائزة الهدّاف، لأنه سيكون النجم الوحيد الذي يحصل على اللقب مرتين، حيث شارك 5 لاعبين آخرين في ذلك خلال نسخة 2012، برصيد 3 أهداف لكل منهم آنذاك، وبلغ أغلب هدافي البطولات السابقة مراحل متقدمة فيها، خاصة النهائي أو نصف النهائي، وكان اليوغوسلافي ميلوسيفيتش هداف «يورو 2000» بخمسة أهداف، رغم مغادرته من ربع النهائي آنذاك، وقد يصبح رونالدو أول من يحصد الجائزة رغم الإقصاء في دور الـ16!

الإنجليزي هاري كين يحتاج إلى 3 أهداف أخرى لحسم هذا الصراع تماماً، بينما يكفي زميله رحيم ستيرلنج إحراز هدفين بجانب تمريرة حاسمة واحدة لانتزاع الجائزة من «صاروخ ماديرا»، لأن رحيم يملك 3 أهداف و«أسيست واحد» حتى الآن، والطريف أن الدنماركي كاسبر دولبرج صاحب 3 أهداف أيضاً لديه فرصة سانحة لاقتناص لقب الهداف، حتى لو تساوى مع «الدون» في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، لأنه سيملك عدد دقائق لعب أقل حتى لو بلغ النهائي، بشرط عدم التمديد لوقت إضافي.

60 % من النسخ السابقة في «يورو» شهدت تتويج أحد أصحاب جائزة الهداف بكأس البطولة ذاتها مع منتخب بلاده، وكان آخرها في بطولة عام 2012، عندما حصد فيرناندو توريس اللقب مع إسبانيا، وكان هداف البطولة متساوياً مع 5 لاعبين، وشهدت تلك البطولة، «يورو 2012»، حدثاً نادراً، بتساوي الروسي ألان دزاجويف والكرواتي ماريو ماندزوكيتش في قائمة «الهدافين الـ5»، رغم خروج منتخبيهما مبكراً في دور المجموعات، وغادر «الدون» مع الألماني ماريو جوميز في نصف النهائي، بينما بلغ الإيطالي بالوتيلي المباراة النهائية وقتها.

الألماني كلاوس ألوفس حقق لقب الهداف في نسخة 1980 برصيد 3 أهداف، أحرزها كلها في مرحلة المجموعات رغم مشاركته في النهائي آنذاك، إلا أنه لم يسجل أمام بلجيكا، وهو ما كرره الإسباني دافيد فيا في نسخة 2008 بـ4 أهداف، لأنه خرج مصاباً في نصف النهائي ولم يشارك في المباراة النهائية، ولا يزال الفرنسي الأسطوري ميشيل بلاتيني محتفظاً برقمه القياسي النادر الذي حققه في بطولة 1984 بتسجيل 9 أهداف، لكن الإبهار لم يتوقف عند الحصاد النهائي، بل زاد لأنه قام بهز الشباك في جميع مباريات «الديوك» محرزاً «هاتريك» مرتين.