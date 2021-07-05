روني: بوجبا «الديوك» أفضل من بوجبا «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الإنجليزي واين روني الهداف التاريخي لمنتخب «الأسود الثلاثة»، إنه يتمنى أن يرى الجاهزية التي كان عليها الفرنسي بول بوجبا مع منتخب بلاده، مستمرة مع ناديه مانشستر يونايتد، إذ إنه يعتبره أكثر اللاعبين ثباتاً في المستوى وتألقاً مع «الديوك» خلال المباريات الأربع التي لعبها في كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، بل زاد على ذلك، أنه يراه رجل هذه النسخة من البطولة.

وأضاف روني في مقاله الأسبوعي بصحيفة «صنداي تايمز»: لقد كان رحيل بوجبا مبكراً مفاجأة كبيرة للاعب كنت أراه الأفضل في البطولة، وكنت أتصور، مثل كثير من الناس، أن الفرنسيين سيكونون أبطال هذه النسخة، ولكنهم خذلونا وخيبوا الآمال التي انعقدت عليهم. واعترف روني بأن بوجبا يلعب بصورة أفضل كثيراً مما كنا نراه في «اليونايتد»، وكان قادراً على تنويع اللعب في وسط الملعب، والتمركز الصحيح لتمرير الكرة إلى زميل، أو لتهيئتها لنفسه للتسديد، وكان رائعاً في تمريراته إلى كليان مبابي في عمق الملعب وخلف المدافعين. واعترف روني بأنه لو غيّر ماركوس راشفورد طريقته في اللعب في «أولد ترافورد»، يمكنه مساعدة بوجبا، وعليه أن يقلد مبابي في انطلاقاته بعمق الملعب لإيجاد المساحة والوقت لبوجبا على الإبداع وإلحاق الضرر بالمنافسين.

وقال روني: رغم أن مبابي لم يقدم شيئاً يذكر في «اليورو»، إلا إنه أسهم بصورة غير مباشرة في نجاح بوجبا، ويا ليت راشفورد ينجح في ذلك، من خلال تطوير لعبه، ليصبح مثل مبابي. واختتم روني مقاله بقوله: أعتقد أن الكل لاحظ مثلي أن بوجبا يبذل مع منتخب بلاده جهداً أكبر من الذي يقدمه مع «الشياطين الحمر»، كان هذا واضحاً تماماً للعيان.