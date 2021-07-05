بنزيمة يدير ظهره للكارثة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

فشل منتخب فرنسا في عبور دورالـ16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، ولم يفز إلا في مباراة واحدة فقط في البطولة «ضد ألمانيا 1-صفر»، بينما تعادل في المباراتين الأخريين في الدور الأول «أمام المجر1-1، والبرتغال 2-2»، ثم كانت الخسارة والخروج المبكر أمام سويسرا الذي فاز 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، لتتوقف مسيرة «الديوك» مبكراً جداً، بعد أن كان أبرز المرشحين لإحراز اللقب.

ومنذ هذا الخروج المفاجئ، واجه اللاعبون وجهازهم الفني سيلاً من الانتقادات والهجوم، وتعرضوا للتشكيك في قدراتهم، وأيضاً في علاقاتهم ببعضهم البعض.

ولكن سرعان ما اضطلع اللاعبون بمسؤولياتهم واعترفوا بأخطائهم، وتعاهدوا على نسيان الماضي، والتفكير فقط في قادم المباريات التي يخوضها المنتخب.

ومن هذا المنطلق، كان النجم كريم بنزيمة مهاجم الفريق وهدافه في البطولة «4 أهداف»، أول من رفع راية التحدي، وقال في رسالة بثها على شبكات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بفيديو لأفضل لقطاته وهدفيه في مباراة سويسرا، إنه أدار ظهره لكل ما حدث خلال هذه البطولة، وبات لا يفكر إلا في المباريات المهمة، التي سيخوضها الديوك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل.

وأضاف: أحب أن أرى منتخب بلادي في القمة دائماً، علينا أن نثق في أنفسنا، وسوف نعود أكثر قوة.

وأشاد بنزيمة بجميع زملائه والجهاز الفني، وكل الذين ساندوه بقوة عند عودته للمنتخب، ووجه الشكر لكل فرنسا على حُسن استقبال هذه العودة، والترحيب بانضمامه مجدداً للمنتخب.

ورغم بلوغ بنزيمة «33 عاماً»، فإنه لا يفكر مطلقاً في اعتزال اللعب الدولي، بل ينوي خوض بطولات كبرى أخرى مع «الديوك»، بدءاً بمونديال2022، والذي ستبدأ مباريات تصفياته في سبتمبر المقبل.