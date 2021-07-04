مدرب جديد لمنتخب سوريا

دمشق (أ ف ب)

أكد عبد القادر كردغلي عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، اليوم أنه سيتم بعد 72 ساعة الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب سوريا، خليفة التونسي نبيل معلول المستقيل من منصبه.

وجاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موسع لاتحاد الكرة دام نحو أربع ساعات تمت خلاله مناقشة عدة أمور من بينها اختيار الأرض المفترضة التي سيخوض عليها المنتخب مبارياته البيتية في الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

وأشار كردغلي إلى أن المدرب الجديد سيكون أحد ثلاثة مدربين محليين دون أن يذكر أسماءهم، وقال: اخترنا ثلاثة مدربين محليين من أصل ثمانية مرشحين وسيتم مخاطبتهم لمعرفة شروطهم وغيرها من الأمور وسيتم اختيار أحدهم بعد 72 ساعة.

وأضاف كردغلي: ستتم مخاطبة عدة دول عربية لاستضافة منتخبنا كأرض بديلة له وهي قطر والسعودية وعمان والبحرين.

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حظرا إقامة المباريات الرسمية في البطولات القارية والدولية في سوريا منذ نحو عشر سنوات بسبب الأزمة التي كانت تعيشها البلاد. ووقعت سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل للمونديال إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.

وكان معلول أكد أنه قدم استقالته رسمياً من تدريب منتخب سوريا والتي لم تكن وليدة اللحظة وأنه كان حراً من أي ارتباط مع اتحاد الكرة السوري منذ شهر أبريل الماضي.

وبالرغم من صدارة منتخب سوريا لمجموعته وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل إلى مونديال 2022 إلا أن رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا انتقد مستوى المنتخب وطالب معلول بالاستقالة لأنه لم يقدم أي إضافة للمنتخب حسب وجهة نظره.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهرياً مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة، بيد أن اتحاد الكرة السوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي.

وكان معلول استلم تدريب منتخب سوريا خلفاً للمدرب المحلي فجر إبراهيم، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في التصفيات المزدوجة وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات المتبقية أمام المالديف وجوام والصين.