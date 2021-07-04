أسرار انتقال «الساحر» من «الملك» إلى «العميد» السعودي!

علي معالي (دبي)

فجأة وجدت جماهير الشارقة ساحرها الكروي البرازيلي إيجور كورنادو خارج ملعبها، بعد موافقة اللاعب على الانتقال لنادي الاتحاد السعودي في صفقة كانت مدوية في كل ملاعب الخليج خلال الساعات الماضية.

وهناك العديد من الأسرار خلف هذه الصفقة بعيداً عن المقابل المادي الذي لم يعلن عنه الشارقة رسمياً حتى الآن أو حتى المقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه إيجور، ولكن للحالة المعنوية التي كان عليها إيجور وقت قرار الانتقال من بيت «الملك» الإماراتي إلى «العميد» السعودي، فلم تظهر علامات الحزن على اللاعب، بل شارك في التدريب وكانت الابتسامة مرسومة على وجهه حتى بعد الانتهاء من المران وهو يعلم أنه المران الأخير مع زملائه.

لم تدم المفاوضات كثيراً بين الشارقة والاتحاد السعودي، حيث نجح الشارقة في حسم الموضوع خلال أيام قليلة، وقبل وصول اللاعب إلى الشارقة وتم ترتيب كل الأوراق لحين وصول اللاعب، بحيث يحقق «الملك» ما يريده من مقابل مادي نظير الانتقال.

ولم يتم فرض أي قرار على ايجور، بل تم ترك القرار النهائي له، وهو ما جعله يقرر سريعاً الرحيل، لأن إيجور لم يجد أي تمسك من إدارة الشارقة به، وصرح للمقربين إليه بأنه يبحث هو الآخر عن الأفضل مادياً بالنسبة له مثلما تبحث إدارة النادي أيضاً عن المقابل الأفضل بالنسبة لها.

وقبل أن يقرر نادي الشارقة الاستغناء عن «الساحر» اطمأن على حالته الصحية من خلال الفحص الشامل له، والتأكد من سلامته تماما ليتم منح الفريق السعودي الضوء الأخضر للانتقال، انتظاراً لموافقة اللاعب حتى يتم الانتقال وهو ما تم بالفعل. وتفاعلت جماهير الاتحاد السعودي قبل جماهير الشارقة مع موضوع الانتقال بسرعة رهيبة، حيث بدأت جماهير «العميد» في الاحتفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل تضاربت ردود فعل جماهير «الملك» بين مؤيد للصفقة لأن المقابل المادي كبير وأن النادي لن يقف على لاعب حيث استطاع الشارقة في دوري أبطال آسيا أن يقدم مستوى متميزاً وصعد لدور الـ16 من دون إيجور، وهناك من عارض الانتقال مؤكدين بعبارات حزينة أن «الملك» افتقد متعة الكرة مع رحيل إيجور.

وكان إيجور قد أعاد الشارقة للواجهة ولقب الدوري من جديد بعد موسم استثنائي 2018-2019 عندما استعاد «الملك» لقب الدوري بعد غياب 23 عاماً، ثم حقق لقب السوبر، وجعل جماهير الفريق تلتف حوله بمنتهى القوة بعد المستوى الرائع الذي قدمه، وكان عقد اللاعب مستمراً حتى 2024، لكنه أراد أن يوقفه بمبايعة من إدارة النادي عند يوم 4 يوليو 2021، لينتقل الساحر إلى الاتحاد السعودي بحثاً عن إنجاز آخر في مشواره الكروي.

لعب إيجور (28 عاماً) 62 مباراة في دوري الخليج العربي مسجلاً 41 هدفاً، إضافة إلى 20 تمريرة ذهبية.