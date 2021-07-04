ديلي آلي ودي بروين وأجويرو ووالكر في فريق واحد

الرياض (الاتحاد)

أوضح ديلي آلي نجم توتنهام والكرة الإنجليزية أنه يشارك في فريق واحد مع نجوم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزي كايل والكر والأرجنتيني المنتقل حديثاً من صفوف بطل الدوري الإنجليزي سيرجيو أجويرو في اللعبة الشهيرة Fortnite، وذلك في مقابلة أجراها بعد مشاركته في مبادرة «لاعبون بلا حدود»، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ديلي آلي شارك في بطولة Fortnite، والتي اختتمت منافساتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار أميركي، إذ تُعد ثالث بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة بلا حدود والتي يصل مجموع جوائزها الخيرية إلى 10 ملايين دولار أميركي يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال منحها لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي ستقوم بدورها بتقديمها للجهات الخيرية العالمية التي ستوفر اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وصرح نجم توتنهام ديلي آلي قائلاً: أقضي وقت فراغي في بعض الأحيان بممارسة الألعاب الإلكترونية، وألعبها مع العديد من الأشخاص وبالأخص لعبة Fortnite، فهي لعبة تجمع الكثير من اللاعبين الذين لن تتوقع أن تشاركهم فيها أو تعتقد أنهم يلعبونها من الأساس، أجد نفسي في بعض الأحيان ألعب إلى جانب كايل والكر من مانشستر سيتي، والذي بدوره يلعبها مع زملائه في الفريق كيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو، حينها ينتهي بنا الأمر باللعب سوياً.