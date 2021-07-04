إقبال دنماركي على تذاكر نصف نهائي «يورو 2020» رغم القيود!

باكو (د ب أ)

تهافت المشجعون الدنماركيون، اليوم، على «الإنترنت» من أجل شراء الخمسة آلاف تذكرة المتاحة لمباراة الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا الكرة القدم «يورو 2020» أمام المنتخب الإنجليزي في ويمبلي.

وبسبب قيود السفر البريطانية لا يمكن لأي شخص من الدنمارك حضور المباراة التي ستقام يوم «الأربعاء»؛ لأنه سيضطر لخضوع الحجر الصحي على الأقل لمدة خمسة أيام، وكنتيجة لذلك ستذهب التذاكر للدنماركيين المقيمين في بريطانيا.

وذكر الاتحاد الدنماركي أنه حصل على تخصيص خمسة آلاف تذكرة للمباراة، وقام أيضاً بإرسال قمصان وأعلام، لكي تتمكن الجماهير من ارتداء ملابس أنيقة للمباراة.

وأعرب كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي عن أمله بأن يستيقظ بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا ويسمح لآلاف الجماهير الدنماركية بالدخول، لكن لم يتم إجراء أي استثناءات.

وقال ياكوب ينسن رئيس الاتحاد الدنماركي: «مازلنا نأمل في حضور المزيد من المشجعين لملعب ويمبلي وبغض النظر، أنا مقتنع بأن اللاعبين سيشعرون بنفس الدعم الرائع، الذي شعروا به طوال البطولة، في ويمبلي». ويمكن أن يتم ملء ويمبلي بـ60 ألف مشجع في مباراتي الدور قبل النهائي ومباراة النهائي المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وتواجه جماهير إيطاليا وإسبانيا نفس قيود السفر في مباراة الدور قبل النهائي التي تجمعهما.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن التذاكر الخاصة به ستذهب أيضاً للجماهير في المملكة المتحدة أو أيرلندا، بينما يمكن للجماهير من جزر البليار الإسبانية، مثل مايوركا أن تدخل شريطة ظهور نتيجة سلبية لتحليل الكشف عن فيروس كورونا ولا توجد حاجة لدخول الحجر الصحي.

الترتيبات للمباراة النهائية ستكون مختلفة مع إمكانية إجراء استثناءات للجماهير التي ستسافر. وذكر الاتحاد الدنماركي أن ألف مشجع دنماركي يمكنهم السفر للمباراة على طائرات يتم تأجيرها ويبقون في فقاعات مخصصة خلال فترة بقائهم القصيرة.