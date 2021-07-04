«الشارقة الرياضي» يُطلق دبلوم «الإدارة الاحترافية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، أول برامج النسخة الثانية للدبلومات المهنية ضمن ستة برامج دبلوم تم اعتمادها، وهو «دبلوم الإدارة الرياضية الاحترافية»، وذلك بنادي ضباط شرطة الشارقة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا»، حيث يشارك في الدبلوم ما لا يقل عن 25 دارساً من مختلف الأندية الرياضية والتخصصية، إضافة إلى مرشحين من بعض المؤسسات الحكومية الشركاء الإستراتيجيين للمجلس، حيث يتكون البرنامج من 100 ساعة تدريبية، بما يعادل 20 يوماً، ويستمر إلى شهر سبتمبر المقبل.

حضر انطلاق البرنامج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الذي ألقى المحاضرة الأولى وتناولت موضوع القيادة الحديثة في الإدارة الرياضية، ومريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء وموظفي المجلس، حيث يحاضر في البرنامج عدد من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين في علوم الإدارة الرياضية وخبراء في المجال الرياضي.