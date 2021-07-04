ديشامب يناقش مستقبله بعد «خيبة الأمل»!

برلين (د ب أ)

يجري ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا مفاوضات مع نويل لو جراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأسبوع المقبل لمناقشة «خيبة الأمل»، التي تعرض لها المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وتصدر المنتخب الفرنسي، الذي كان مرشحاً لنيل اللقب قبل بداية البطولة، مجموعته الصعبة التي ضمت البرتغال وألمانيا والمجر ليودع الفريق منافسات البطولة من دور الستة عشر أمام المنتخب السويسري بركلات الترجيح.

وكانت هذه هي أول مرة منذ كأس العالم 2010 يفشل فيها المنتخب الفرنسي في الوصول لدور الثمانية على الأقل في بطولة كبرى.

وأصبح مستقبل ديشامب مع المنتخب الفرنسي مثار تساؤل بعد الخروج المبكر من يورو 2020، وارتبط اسم زين الدين زيدان بقوة بتولي تدريب المنتخب الفرنسي، منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو الماضي.

ومازال لدى ديشامب عقداً مع المنتخب الفرنسي حتى كأس العالم 2022، وهو يتولى تدريب المنتخب الفرنسي منذ 2012، واستطاع ديشامب أن يقود المنتخب الفرنسي للتتويج بكأس العالم 2018 والتأهل لنهائي يورو 2016.

وأكد لو جراي الأسبوع الماضي أن منصب ديشامب (52 عاماً) ليس تحت تهديد فوري، ولكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يخطط للاجتماع بديشامب في الأيام المقبلة.